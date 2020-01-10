В Киргизии завершили следствие по делу о беспорядках в Кой-Таше

БИШКЕК, 10 янв - РИА Новости. Следствие по делу о массовых беспорядках в резиденции экс-президента Следствие по делу о массовых беспорядках в резиденции экс-президента Киргизии официально завершено, сообщил РИА Новости в пятницу адвокат экс-президента Сергей Слесарев.

"Досудебное производство по событиям в Кой-Таше официально завершено. С сегодняшнего дня защита и обвиняемые будут знакомиться с материалами дела", - заявил он.

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра, хотя сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.

По факту массовых беспорядков в Кой-Таше возбудили ряд уголовных дел по статьям "Убийство", "Попытка незаконного захвата власти", "Захват заложников" и ряду других. Обвинения в этих преступлениях были предъявлены экс-президенту Атамбаеву и его ближайшим соратникам.

Советница экс-президента Кундуз Жолдубаева, также проходящая обвиняемой по ряду преступлений, сообщила РИА Новости, что часть материалов дела засекретили, что дает возможность властям проводить судебное разбирательство в закрытом режиме.

"Меня подозревают в совершении семи особо тяжких преступлений. Следствие утверждает, что по делу имеются достаточные доказательства, дающие основания для подозрения в совершении мною всех этих тяжких преступлений. Абсурд, да и только! Теперь предстоит ознакомление с материалами дела", - заявила она.