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В Киргизии завершили следствие по делу о беспорядках в Кой-Таше
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РИА Новости

В Киргизии завершили следствие по делу о беспорядках в Кой-Таше

08:24 10.01.2020 (обновлено: 08:25 10.01.2020)
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© Sputnik / Табылды КадырбековБеспорядки в селе Кой-Таш в Киргизии
Беспорядки в селе Кой-Таш в Киргизии
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Беспорядки в селе Кой-Таш в Киргизии. Архивное фото
БИШКЕК, 10 янв - РИА Новости. Следствие по делу о массовых беспорядках в резиденции экс-президента Киргизии официально завершено, сообщил РИА Новости в пятницу адвокат экс-президента Сергей Слесарев.
"Досудебное производство по событиям в Кой-Таше официально завершено. С сегодняшнего дня защита и обвиняемые будут знакомиться с материалами дела", - заявил он.
Алмазбек Атамбаев
12 декабря 2019, 13:23
Госкомиссия назвала Атамбаева ответственным за беспорядки в Киргизии
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра, хотя сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
По факту массовых беспорядков в Кой-Таше возбудили ряд уголовных дел по статьям "Убийство", "Попытка незаконного захвата власти", "Захват заложников" и ряду других. Обвинения в этих преступлениях были предъявлены экс-президенту Атамбаеву и его ближайшим соратникам.
Советница экс-президента Кундуз Жолдубаева, также проходящая обвиняемой по ряду преступлений, сообщила РИА Новости, что часть материалов дела засекретили, что дает возможность властям проводить судебное разбирательство в закрытом режиме.
"Меня подозревают в совершении семи особо тяжких преступлений. Следствие утверждает, что по делу имеются достаточные доказательства, дающие основания для подозрения в совершении мною всех этих тяжких преступлений. Абсурд, да и только! Теперь предстоит ознакомление с материалами дела", - заявила она.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
27 декабря 2019, 19:37
Советницу экс-президента Киргизии обвинили в захвате заложников
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Алмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
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