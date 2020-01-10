На Ямале пьяный пассажир такси ранил водителя отверткой, требуя денег

Инцидент, по данным полиции, произошел 6 января. В дежурную часть обратился мужчина, заявивший, что его пытались ограбить в собственном автомобиле. Правоохранители выяснили, что нападавший - клиент такси, который сел в машину пьяным.

"По прибытии на указанное им место водитель такси попросил произвести расчет за проезд. Тогда мужчина достал отвертку, которая находилась у него в кармане, и нанес ей один удар в грудь таксиста, после чего начал требовать у него деньги. Водитель такси оказал сопротивление нападавшему, ему удалось выбраться из автомобиля и убежать от него", - сообщили в ОМВД.