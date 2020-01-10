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На Ямале пьяный пассажир такси ранил водителя отверткой, требуя денег
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РИА Новости

На Ямале пьяный пассажир такси ранил водителя отверткой, требуя денег

08:19 10.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВодитель такси
Водитель такси
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Водитель такси. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 янв - РИА Новости. Пьяный пассажир в Новом Уренгое (ЯНАО) напал с отверткой на таксиста и требовал деньги, водителю, получившему ранение, удалось сбежать, сообщает в пятницу городской отдел МВД.
Инцидент, по данным полиции, произошел 6 января. В дежурную часть обратился мужчина, заявивший, что его пытались ограбить в собственном автомобиле. Правоохранители выяснили, что нападавший - клиент такси, который сел в машину пьяным.
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"По прибытии на указанное им место водитель такси попросил произвести расчет за проезд. Тогда мужчина достал отвертку, которая находилась у него в кармане, и нанес ей один удар в грудь таксиста, после чего начал требовать у него деньги. Водитель такси оказал сопротивление нападавшему, ему удалось выбраться из автомобиля и убежать от него", - сообщили в ОМВД.
Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого, им оказался 39-летний местный житель, ранее не судимый. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о разбое, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, он полностью признал свою вину и находится под подпиской о невыезде, добавили в ведомстве.
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