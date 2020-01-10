В Госдуме попросили проверить выполнение норм по приютам для животных

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Комитет Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды направил в Генпрокуратуру России письмо с просьбой проверить руководство регионов на исполнение норм по созданию приютов для животных, сообщил РИА Новости глава комитета Владимир Бурматов

"Мы приняли решение направить запрос в Генпрокуратуру с просьбой генеральному прокурору дать поручение прокурорам субъектов РФ проверить регионы на предмет того, как они обеспечены муниципальными приютами для того, чтобы исполнять нормы федерального законодательства", - сказал Бурматов.

Он пояснил, что с 1 января в силу вступили положения федерального закона, регулирующие деятельность по обращению с животными без владельцев, а также работу приютов для животных. Комитет проанализировал положение в регионах на предмет обеспечения приютами для животных.

"Не все субъекты Российской Федерации подготовлены должным образом к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев гуманными методами. Во многих субъектах либо отсутствуют приюты для животных, либо их недостаточно, что делает невозможным применение методов гуманного обращения с животными без владельцев и противоречит нормам действующего законодательства", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Потребность закрыта лишь на 20%

По словам Бурматова, комитет завершил мониторинг ситуации с приютами для животных в РФ.

"Ситуация плачевная с той точки зрения, что по самым скромным оценкам, приютов в России в пять раз меньше, чем необходимо. Всего на 20% страна обеспечена приютами", - сказал Бурматов.

По его словам, в год в регионах РФ отлавливают порядка 400 тысяч животных, а приюты готовы принять не более 90 тысяч.

"Мы в 16 регионах получили от этих регионов официальную информацию о том, что у них их нету вообще ни одного, а от 10 вообще не получили никакого ответа, но мы подозреваем, что по той же самой причине. Это является в принципе нарушением федерального закона, потому что других способов обращения с безнадзорными животными нет, приюты у них отсутствуют и как они собираются исполнять закон в этом году тоже непонятно", - сказал Бурматов.

Так, приюты для животных отсутствуют в Липецкой, Рязанской, Ярославской, Тверской, Саратовской, Ульяновской областях, Адыгее, Калмыкии, Карачаево-Черкессии, Чувашии, Крыму, Севастополе, Горном Алтае и Якутии. Также приюты пока отсутствуют в Воронежской области, но в этом регионе уже выделены 26 миллионов рублей на строительство. Ямал также пока не имеет таких приютов, но уже в процессе строительства таких учреждений, и в ближайшее время планируется введение их в эксплуатацию, сообщил глава комитета.

Десять субъектов, которые не предоставили информацию, - это Карелия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чечня, Тува, Красноярский и Приморский края, Амурская и Еврейская автономная области.

"Лидеры по количеству приютов, которые созданы, - это Московская область, Москва, Челябинская область, Пермский край, Санкт-Петербург, Свердловская область и Хабаровский край", - сообщил парламентарий.

По его словам, рекорд установила Москва, создав 14 государственных приютов для животных. Однако Бурматов отметил, что это крупный регион, где приютов в принципе должно быть больше. Кроме того, особенность заключается в том, что в регионах открываются и частные приюты, которые также будут использоваться для содержания животных.

По словам Бурматова, всего в 12 регионах существуют приюты, пригодные для содержания диких животных, что становится актуальным с тем, что закрываются контактные зоопарки, существовавшие в торговых центрах.

Ответственность для чиновников

Бурматов пояснил, что у регионов было время на то, чтобы подготовиться к исполнению закона, так как со времени внесения до принятия прошло восемь лет. Кроме того, для вступления в силу норм о приютах была дана отсрочка на год.

"Там порядок следующий: им выдается предписание устранить нарушение законодательства, дается срок. Если предписание не устраняется, то наступает сначала дисциплинарная ответственность, потом административная и так далее в зависимости от тяжести правонарушения. Но и сейчас мы проведем еще анализ государственных контрактов в этих регионах, где не созданы приюты, потому что если они там заложили муниципальные деньги или региональные деньги, а приютов нет, это "нецелевка", и это тогда вообще уголовщина", - пояснил глава думского комитета.

Кроме того, комитет планирует провести 22 января заседание по этой теме с участием представителей Минприроды и Генпрокуратуры, чтобы обсудить, какие действия может принять федеральный орган исполнительной власти и надзорные ведомства для того, чтобы помочь регионам в этой ситуации.