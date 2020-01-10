Рябков: Россия надеется, что США и Иран воздержатся от новых ударов

"И к этому мы тоже будем вести дело и прилагать усилия, в том числе в русле дальнейшего продвижения нашей известной концепции создания системы коллективной безопасности в регионе Персидского залива, но не только в двусторонних контактах со всеми странами и теми, кто критикует Иран за те или иные аспекты его региональной политики, с теми, кто открыт к поиску решения текущих проблем на незашоренной, неидеологизированной основе, и, разумеется, с союзниками США в Европе, которые, по крайней мере, вербально демонстрируют сохранение собственной приверженности СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе - ред.)", - добавил Рябков.