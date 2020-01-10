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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-10T07:57+0300
https://ria.ru/20200110/1563241069.html
Рябков: Россия надеется, что США и Иран воздержатся от новых ударов
https://cdn23.img.ria.ru/images/153350/42/1533504214_0:0:3010:1693_1036x0_80_0_0_62c388e8f5deb9198117a65108c24cae.jpg
РИА Новости

Рябков: Россия надеется, что США и Иран воздержатся от новых ударов

07:57 10.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
ТОКИО, 10 янв - РИА Новости. РФ надеется, что США и Иран воздержатся от новых ударов, намерена прилагать для этого усилия в рамках инициативы коллективной безопасности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Хотелось бы на это надеяться", - сказал он, прибыв в Токио для участия в российско-японском стратегическом диалоге.
"И к этому мы тоже будем вести дело и прилагать усилия, в том числе в русле дальнейшего продвижения нашей известной концепции создания системы коллективной безопасности в регионе Персидского залива, но не только в двусторонних контактах со всеми странами и теми, кто критикует Иран за те или иные аспекты его региональной политики, с теми, кто открыт к поиску решения текущих проблем на незашоренной, неидеологизированной основе, и, разумеется, с союзниками США в Европе, которые, по крайней мере, вербально демонстрируют сохранение собственной приверженности СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе - ред.)", - добавил Рябков.
Кризис между США и Ираном обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет использовать экономические санкции для давления на Иран, а иранская сторона в свою очередь пообещала не наносить новых ударов, если американца не сделают это первыми.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
07:52Конфликт США и Ирана
Рябков: Россия призывает всех к сдержанности в ситуации вокруг Ирана
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиСергей РябковРоссияИранСШАВ мире
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