Рябков: Россия надеется, что США и Иран воздержатся от новых ударов

ТОКИО, 10 янв - РИА Новости. РФ надеется, что США и Иран воздержатся от новых ударов, намерена прилагать для этого усилия в рамках инициативы коллективной безопасности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Хотелось бы на это надеяться", - сказал он, прибыв в Токио для участия в российско-японском стратегическом диалоге.
"И к этому мы тоже будем вести дело и прилагать усилия, в том числе в русле дальнейшего продвижения нашей известной концепции создания системы коллективной безопасности в регионе Персидского залива, но не только в двусторонних контактах со всеми странами и теми, кто критикует Иран за те или иные аспекты его региональной политики, с теми, кто открыт к поиску решения текущих проблем на незашоренной, неидеологизированной основе, и, разумеется, с союзниками США в Европе, которые, по крайней мере, вербально демонстрируют сохранение собственной приверженности СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе - ред.)", - добавил Рябков.
Кризис между США и Ираном обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет использовать экономические санкции для давления на Иран, а иранская сторона в свою очередь пообещала не наносить новых ударов, если американца не сделают это первыми.