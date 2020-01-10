Россия готова обсудить с США кризис с Ираном, заявил Рябков

ТОКИО, 10 янв - РИА Новости. Россия готова обсудить с Россия готова обсудить с США ситуацию вокруг Ирана , если Вашингтон проявит интерес, сообщил РИА Новости заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков

"Если они проявят к этому интерес, мы, конечно, готовы", - сказал замминистра, прибыв в Токио для участия в российско-японском стратегическом диалоге.

"Мы находимся в постоянном контакте в рамках оставшихся участников СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - ред.), контакты все в первые дни нового года проходили, по сути дела, ежедневно", - отметил Рябков.

Что касается американцев, то, по его словам, США "прекрасно известно о нашем подходе". "Мы соответственно воспринимаем то, что они публично произносят на разных уровнях, не видим сейчас особой потребности в том, чтобы каким-то образом дополнительно с ними обсуждать", - сказал Рябков.

"Все наши подходы им излагались многократно", - подтвердил он.