Россия готова обсудить с США кризис с Ираном, заявил Рябков

ТОКИО, 10 янв - РИА Новости. Россия готова обсудить с США ситуацию вокруг Ирана, если Вашингтон проявит интерес, сообщил РИА Новости заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
"Если они проявят к этому интерес, мы, конечно, готовы", - сказал замминистра, прибыв в Токио для участия в российско-японском стратегическом диалоге.
"Мы находимся в постоянном контакте в рамках оставшихся участников СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - ред.), контакты все в первые дни нового года проходили, по сути дела, ежедневно", - отметил Рябков.
Что касается американцев, то, по его словам, США "прекрасно известно о нашем подходе". "Мы соответственно воспринимаем то, что они публично произносят на разных уровнях, не видим сейчас особой потребности в том, чтобы каким-то образом дополнительно с ними обсуждать", - сказал Рябков.
"Все наши подходы им излагались многократно", - подтвердил он.
Кризис между США и Ираном обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет использовать экономические санкции для давления на Иран, а иранская сторона в свою очередь пообещала не наносить новых ударов, если американцы не сделают это первыми.