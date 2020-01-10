Рябков: Россия призывает всех к сдержанности в ситуации вокруг Ирана

"Все стороны должны проявлять сдержанность, прежде всего - США, которые в свое время "взорвали" Ближний Восток и продолжают проводить политику дестабилизации, управляемого хаоса, угроз и шантажа, политику, которая нам представляется деструктивной и неприемлемой", - сказал Рябков, прибывший в Токио для участия в российско-японском стратегическом диалоге.

Как сообщалось ранее, 3 января США в районе аэропорта Багдада нанесли удар, убив командующего иранскими силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани, а Иран вслед за этим обстрелял ракетами две американские военные базы в Ираке, пострадавших среди военных США не было. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет использовать экономические санкции для давления на Иран, а иранская сторона в свою очередь пообещала не наносить новых ударов, если американцы не сделают это первыми.