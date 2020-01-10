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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-10T07:52+0300
https://ria.ru/20200110/1563240976.html
Рябков: Россия призывает всех к сдержанности в ситуации вокруг Ирана
https://cdn23.img.ria.ru/images/155566/46/1555664633_0:99:2438:1470_1036x0_80_0_0_335ae4050f5fe12345ab745ca78c1d38.jpg
РИА Новости

Рябков: Россия призывает всех к сдержанности в ситуации вокруг Ирана

07:52 10.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
ТОКИО, 10 янв - РИА Новости. В ситуации вокруг Ирана все стороны должны проявлять сдержанность, прежде всего - США, чью политику в Москве считают неприемлемой, заявил РИА Новости заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
"Все стороны должны проявлять сдержанность, прежде всего - США, которые в свое время "взорвали" Ближний Восток и продолжают проводить политику дестабилизации, управляемого хаоса, угроз и шантажа, политику, которая нам представляется деструктивной и неприемлемой", - сказал Рябков, прибывший в Токио для участия в российско-японском стратегическом диалоге.
Как сообщалось ранее, 3 января США в районе аэропорта Багдада нанесли удар, убив командующего иранскими силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани, а Иран вслед за этим обстрелял ракетами две американские военные базы в Ираке, пострадавших среди военных США не было. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет использовать экономические санкции для давления на Иран, а иранская сторона в свою очередь пообещала не наносить новых ударов, если американцы не сделают это первыми.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
07:46Конфликт США и Ирана
Рябков заявил об угрозе возобновления конфронтации США и Ирана
212002
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиСергей РябковРоссияИранСШАВ мире
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