Рябков заявил об угрозе возобновления конфронтации США и Ирана

ТОКИО, 10 янв - РИА Новости. Угроза возобновления конфронтации Угроза возобновления конфронтации США Ирана никуда не исчезла, но в России надеются, что нового обострения кризиса не произойдет, заявил РИА Новости заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков

"Я не считаю, что мы наблюдаем деэскалацию", - сказал он, прилетев в Токио для участия в российско-японском стратегическом диалоге.

Кризис между США и Ираном обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет использовать экономические санкции для давления на Иран, а иранская сторона в свою очередь пообещала не наносить новых ударов, если американцы не сделают это первыми.

"Конечно, то, что было заявлено с обеих сторон, создает определенную надежду на невозникновение новых обострений вокруг этого кризиса, но предпосылки для того, что конфронтация может возобновиться, никуда не исчезли", - считает Рябков.

По его словам, они связаны с тем, что вначале США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана, а "в дальнейшем неуклонно проводят политику так называемого максимального давления на Иран, которая неприемлема".

"И вынужденные шаги Ирана по сокращению объема своих обязательств в рамках СВПД - не более чем ответ на американские действия и на неспособность и нежелание других участников СВПД, в частности, европейской тройки, обеспечить получение Ираном тех экономических результатов от выполнения СВПД, на которые он рассчитывал и которые, собственно, составляли часть общего пакета", - подчеркнул Рябков.

Что касается общей ситуации в регионе, пояснил заместитель министра, то конфликтный потенциал очень высок.

"И никаких оснований надеяться, что мы оставили в прошлом эту потенциально опасную ситуацию, я не вижу", - сказал он.