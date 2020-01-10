В Бурятии женщина избила медиков за то, что те "неправильно" себя вели

"Жительница Улан-Удэ вызвала медицинских работников для оказания помощи ее мужу, у которого было поранено лицо. Однако когда врачи прибыли на вызов, женщине не понравилось их поведение. Недолго думая, хозяйка ударила одну из них в лицо, а вторую — в живот", — говорится в сообщении.