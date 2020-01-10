В Бурятии женщина избила медиков за то, что те "неправильно" себя вели

КРАСНОЯРСК, 10 янв — РИА Новости. Жительница Улан-Удэ, разозлившись на приехавшую на вызов к мужу бригаду медиков скорой помощи, побила их за то, что они неправильно, по ее мнению, себя вели и смотрелись в зеркало, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.
Инцидент произошел в одном из жилых домов в Октябрьском районе.
"Жительница Улан-Удэ вызвала медицинских работников для оказания помощи ее мужу, у которого было поранено лицо. Однако когда врачи прибыли на вызов, женщине не понравилось их поведение. Недолго думая, хозяйка ударила одну из них в лицо, а вторую — в живот", — говорится в сообщении.
По данным Росгвардии, фельдшер нажала переносную кнопку тревожной сигнализации; прибывшая группа сотрудников вневедомственной охраны увезла хозяйку в отделение полиции. Как пояснила женщина, причиной ее поступка стало то, что "ей не понравилось, что фельдшер посмотрелась в зеркало на стене".
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