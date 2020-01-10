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В Бурятии женщина избила медиков за то, что те "неправильно" себя вели
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РИА Новости

В Бурятии женщина избила медиков за то, что те "неправильно" себя вели

07:41 10.01.2020 (обновлено: 11:15 10.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 10 янв — РИА Новости. Жительница Улан-Удэ, разозлившись на приехавшую на вызов к мужу бригаду медиков скорой помощи, побила их за то, что они неправильно, по ее мнению, себя вели и смотрелись в зеркало, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.
Инцидент произошел в одном из жилых домов в Октябрьском районе.

"Жительница Улан-Удэ вызвала медицинских работников для оказания помощи ее мужу, у которого было поранено лицо. Однако когда врачи прибыли на вызов, женщине не понравилось их поведение. Недолго думая, хозяйка ударила одну из них в лицо, а вторую — в живот", — говорится в сообщении.

По данным Росгвардии, фельдшер нажала переносную кнопку тревожной сигнализации; прибывшая группа сотрудников вневедомственной охраны увезла хозяйку в отделение полиции. Как пояснила женщина, причиной ее поступка стало то, что "ей не понравилось, что фельдшер посмотрелась в зеркало на стене".
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Республика БурятияУлан-УдэПроисшествия
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