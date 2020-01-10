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https://ria.ru/20200110/1563240769.html
Япония направила запрос в Интерпол об объявлении жены Гона в розыск
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РИА Новости

Япония направила запрос в Интерпол об объявлении жены Гона в розыск

07:38 10.01.2020
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© REUTERS / Mohamed AzakirБывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон
Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон
© REUTERS / Mohamed Azakir
Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон
ТОКИО, 10 янв – РИА Новости. Следственные органы Японии направили запрос в Интерпол об объявлении в международный розыск Кароль Гон - жены экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщило агентство Киодо.
Ранее токийская прокуратура выдала ордер на ее арест по подозрению в даче ложных показаний в апреле 2019 года. Кароль Гон покинула Японию в апреле прошлого года и сейчас находится вместе с Карлосом Гоном в Ливане, таким образом, шансов на ее арест практически нет. Единственная реальная цель, которая может быть достигнута объявлением ее в международный розыск – создать препятствия для международной деятельности Гон.
Карлос Гон был арестован 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов).
Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны.
Однако 29 декабря Гон покинул свой дом в Токио и на частном самолете вечером того же дня, предположительно, в ящике для музыкальных инструментов, вылетел из Японии. Далее после остановки в Стамбуле он приехал в Ливан. В Японии нет отметок о том, что он пересекал границу, что является нарушением закона. Ливанская сторона утверждает, что границу Ливана он пересек на законных основаниях.
Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон во время пресс-конференции в Бейруте
Вчера, 14:08
Карлос Гон удовлетворен слушанием в Ливанском суде
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Карлос ГонИнтерполЯпонияВ мире
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