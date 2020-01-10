Япония направила запрос в Интерпол об объявлении жены Гона в розыск

ТОКИО, 10 янв – РИА Новости. Следственные органы Следственные органы Японии направили запрос в Интерпол об объявлении в международный розыск Кароль Гон - жены экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона , сообщило агентство Киодо

Ранее токийская прокуратура выдала ордер на ее арест по подозрению в даче ложных показаний в апреле 2019 года. Кароль Гон покинула Японию в апреле прошлого года и сейчас находится вместе с Карлосом Гоном в Ливане, таким образом, шансов на ее арест практически нет. Единственная реальная цель, которая может быть достигнута объявлением ее в международный розыск – создать препятствия для международной деятельности Гон.

Карлос Гон был арестован 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов).

Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны.