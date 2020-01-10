Помпео назвал возможную причину крушения украинского Boeing в Иране

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Причиной Причиной крушения украинского самолета Boeing 737-800 в Иране могла быть техническая неисправность, однако нужно дождаться результатов расследования, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Помпео отметил, что сейчас проводится расследование происшествия, и выразил надежду, что "иранцы будут сотрудничать в полной мере".

"Я видел сообщения и могу сказать лишь, что нам нужно очень быстро добраться до сути. Мы должны понять основную причину крушения. Возможно, это была техническая неисправность", - заявил госсекретарь в интервью телеканалу Fox News.

Также он отметил, что американский народ должен узнать, если выяснится, что Иран совершил нечто более "вероломное".

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Ранее телеканал СВС сообщал, что Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, подтверждающую версию, что причиной крушения Boeing стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса. Позднее премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава владеет "разведдаными из нескольких источников, которые указывают, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Вскоре премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой класса "земля-воздух", но отметил, что следует провести полномасштабное расследование.