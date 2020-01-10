В Ростове-на-Дону воду для поддельного алкоголя качали из бассейна

"Злоумышленники организовали на территории складских помещений и одного из частных домовладений цех, в котором производился алкоголь для последующей продажи в торговых точках Ростова-на-Дону. Полицейскими обнаружено и изъято около 100 тысяч готовых к продаже бутылок, четыре тысячи литров спиртосодержащей жидкости, а также пустая тара, пробки и коробки с этикетками", — сказала Волк.