В Крыму рассказали о развитии международных связей

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Украина продолжает препятствовать развитию международных и экономических контактов Крыма , заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства - постпред республики при президенте России Георгий Мурадов.

"Наши недруги, прежде всего из соседнего государства, продолжают усилия по созданию препятствий для развития международных и экономических связей Крыма. Несмотря на это, Крым, как и в предыдущие годы, будет оставаться в центре международного внимания", - сказал Мурадов.

В частности, по словам вице-премьера, в Симферополе прогнозируют рост числа зарубежных делегаций, в том числе благодаря развитию транспортной и туристической инфраструктуры полуострова. В правительстве республики ожидают, что в текущем году полуостров посетят минимум 100 иностранных делегаций.

"В течение всего года к нам будут приезжать иностранные делегации и представители, интересующиеся историей и современностью Крыма, бизнесмены, ученые, общественники, которые хотят увидеть крымские реалии своими глазами", - подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что Крым также рассчитывает в текущем году на приезд представителей международных организаций, которые хотят услышать из уст самих крымчан оценку социально-экономической и общественно-политической ситуации в регионе.