В Крыму рассказали о развитии международных связей

"Наши недруги, прежде всего из соседнего государства, продолжают усилия по созданию препятствий для развития международных и экономических связей Крыма. Несмотря на это, Крым, как и в предыдущие годы, будет оставаться в центре международного внимания", - сказал Мурадов.
В частности, по словам вице-премьера, в Симферополе прогнозируют рост числа зарубежных делегаций, в том числе благодаря развитию транспортной и туристической инфраструктуры полуострова. В правительстве республики ожидают, что в текущем году полуостров посетят минимум 100 иностранных делегаций.
"В течение всего года к нам будут приезжать иностранные делегации и представители, интересующиеся историей и современностью Крыма, бизнесмены, ученые, общественники, которые хотят увидеть крымские реалии своими глазами", - подчеркнул вице-премьер.
Он отметил, что Крым также рассчитывает в текущем году на приезд представителей международных организаций, которые хотят услышать из уст самих крымчан оценку социально-экономической и общественно-политической ситуации в регионе.
"Крымские официальные лица и общественные деятели активно готовятся к работе на международных площадках: ООН, ОБСЕ и другие. Наши усилия будут нацелены на донесение правдивой информации о жизни Крыма, против которого Киевом и западными странами ведется интенсивная информационная война", - подчеркнул Мурадов. Кроме того, по его словам, в текущем году не менее десятка крымских бизнес-миссий посетят известные мировые деловые центры, а также выставки и форумы за рубежом.