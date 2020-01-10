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В Крыму рассказали о развитии международных связей
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РИА Новости

В Крыму рассказали о развитии международных связей

06:57 10.01.2020 (обновлено: 07:29 10.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Украина продолжает препятствовать развитию международных и экономических контактов Крыма, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства - постпред республики при президенте России Георгий Мурадов.

"Наши недруги, прежде всего из соседнего государства, продолжают усилия по созданию препятствий для развития международных и экономических связей Крыма. Несмотря на это, Крым, как и в предыдущие годы, будет оставаться в центре международного внимания", - сказал Мурадов.

В частности, по словам вице-премьера, в Симферополе прогнозируют рост числа зарубежных делегаций, в том числе благодаря развитию транспортной и туристической инфраструктуры полуострова. В правительстве республики ожидают, что в текущем году полуостров посетят минимум 100 иностранных делегаций.
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"В течение всего года к нам будут приезжать иностранные делегации и представители, интересующиеся историей и современностью Крыма, бизнесмены, ученые, общественники, которые хотят увидеть крымские реалии своими глазами", - подчеркнул вице-премьер.
Он отметил, что Крым также рассчитывает в текущем году на приезд представителей международных организаций, которые хотят услышать из уст самих крымчан оценку социально-экономической и общественно-политической ситуации в регионе.
"Крымские официальные лица и общественные деятели активно готовятся к работе на международных площадках: ООН, ОБСЕ и другие. Наши усилия будут нацелены на донесение правдивой информации о жизни Крыма, против которого Киевом и западными странами ведется интенсивная информационная война", - подчеркнул Мурадов. Кроме того, по его словам, в текущем году не менее десятка крымских бизнес-миссий посетят известные мировые деловые центры, а также выставки и форумы за рубежом.
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