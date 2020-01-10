Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Касема Сулеймани атаковать Соединенные Штаты. Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было точной информации о "планах" иранского генералаатаковать Соединенные Штаты.

"Нет никаких сомнений, что была целая серия надвигающихся атак. <...> Мы не знаем точно, когда, и не знаем точно, где. Но это было реально", — сказал он в интервью Fox News.

Третьего января американские военные убили Сулеймани в Багдаде.

Президент США Дональд Трамп заявил, что тот планировал взрыв одного из посольств, но не привел никаких деталей.

Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска. После этого Трамп заявил, что Вашингтон не хочет демонстрировать свою военную мощь, вместо этого Тегеран ждут новые санкции.

После убийства Сулеймани демократы и некоторые республиканцы в конгрессе потребовали от администрации Соединенных Штатов объяснить причины такого шага. Для них провели специальный закрытый брифинг, который, впрочем, не снял вопросы законодателей.