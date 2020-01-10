Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-10T10:22+0300
https://ria.ru/20200110/1563240336.html
Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани
https://cdn21.img.ria.ru/images/156308/42/1563084298_0:103:1467:928_1036x0_80_0_0_61ad9e4e1e3c370007fa3b7e89a33622.jpg
РИА Новости

Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани

06:37 10.01.2020 (обновлено: 10:22 10.01.2020)
42780
© AP PhotoГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
© AP Photo
Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было точной информации о "планах" иранского генерала Касема Сулеймани атаковать Соединенные Штаты.

"Нет никаких сомнений, что была целая серия надвигающихся атак. <...> Мы не знаем точно, когда, и не знаем точно, где. Но это было реально", — сказал он в интервью Fox News.

Третьего января американские военные убили Сулеймани в Багдаде.
Президент США Дональд Трамп заявил, что тот планировал взрыв одного из посольств, но не привел никаких деталей.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 20:53Конфликт США и Ирана
Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США
Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска. После этого Трамп заявил, что Вашингтон не хочет демонстрировать свою военную мощь, вместо этого Тегеран ждут новые санкции.
После убийства Сулеймани демократы и некоторые республиканцы в конгрессе потребовали от администрации Соединенных Штатов объяснить причины такого шага. Для них провели специальный закрытый брифинг, который, впрочем, не снял вопросы законодателей.
В четверг палата представителей США, где большинство у демократов, приняла резолюцию, в которой ограничила права Трампа вести военные действия против Ирана. В Белом доме раскритиковали документ и заявили, что он не имеет силы закона и не обязателен к исполнению.
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
Вчера, 14:33
Иран анонсировал "более жесткую месть" США за убийство Сулеймани
131791210298117
Обсудить 66
Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиМайк ПомпеоКасем СулейманиИранСШАВ мире
Популярные комментарии
"Мы не знаем точно когда и не знаем точно где. Но это было реально"... И он даже не понял как глупо выглядит после этих слов
10 января, 06:42
Петя Грин
11770005
Надо как то оправдаться
10 января, 07:41
stasws777
55140004
Рекомендуем
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Иране прокомментировали заявление Трюдо о поражении Boeing ракетой
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
Тайны газового контракта: как Украина получит вдвое меньше, чем хотела
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Иранцы поджигают американский флаг во время демонстраций против американских преступлений в Тегеране
Американские СМИ: в противостоянии Трампа с Ираном выиграл Путин
Медицинский радиологический научный центр
Ученые показали, как излечить рак менее чем за секунду
Дом в Миорском районе Витебской области, где произошло убийство гостя
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Антон Астафьев, Артем Астафьев
"Скрутили и ждали полицию": братья поймали вора и заработали уголовку
Момент пуска ракеты Кинжал в ходе учений на Черном море
Опубликовано видео пуска ракеты "Кинжал" на учениях в Черном море
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал США "защитником" Европы от России
Цветы и свечи в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лото
Выигравшая миллиард в лотерею женщина прокомментировала свою победу
Актриса Шэрон Стоун
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
Остров в форме знака доллара
"Будет больно": США не справились с кризисом ликвидности
Крушение пассажирского лайнера Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины вблизи Тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Иране исключили версию о попадании ракеты в украинский Boeing
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:17Представители США передали Украине данные по авиакатастрофе в Иране
14:15В ГД прокомментировали ноту протеста Киева из-за визита Путина в Крым
14:13Тегеран не обращался в МАК за помощью в расследовании авиакатастрофы
14:11МАК заявил о готовности помочь Ирану в расследовании катастрофы Boeing
14:11Воздух в Бангкоке и Паттайе остается опасно загрязненным
14:10Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск
14:09Нургалиев прибудет в Абхазию на фоне протестов, сообщил источник
14:09В Киеве сообщили о получении от США "важных данных по авиакатастрофе"
14:05Названы самые продаваемые виниловые альбомы десятилетия
14:00Эксперт назвал возможные цели визита Меркель в Москву
13:58Актер из "Американской истории ужасов" умер в возрасте 27 лет
13:55ВС Испании оставил в силе решение о лишении главы Каталонии мандата
13:53В РВИО прокомментировали польскую резолюцию о Второй мировой войне
13:53Правительственные здания в Абхазии возьмут под круглосуточную охрану
13:52Киргизия и Таджикистан проведут расследование конфликта на границе
13:51Меркель на встрече с Путиным может затронуть Иран, заявили в Берлине
13:50Эксперт поддержала идею о штрафах за завышение стоимости услуг ЖКХ
13:45Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну Арчи, сообщили СМИ
13:43Челябинские власти опровергли факты вывоза безнадзорных животных в лес
13:42СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по самолету 737 MAX
Лента новостейМолния