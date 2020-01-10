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Британцам рекомендовали отказаться от поездок в Иран
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РИА Новости

Британцам рекомендовали отказаться от поездок в Иран

06:20 10.01.2020
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. МИД Великобритании рекомендовал жителям страны отказаться от поездок в Иран в связи с ростом напряженности в регионе, следует из заявления ведомства.
В минувшую субботу министерство иностранных дел Британии рекомендовало подданным королевства воздержаться от поездок в Ирак и Иран в связи с повышенной напряженностью в регионе, вызванной убийством иранского генерала Касема Сулеймани.
В новом заявлении МИД говорится об усилении напряженности в регионе в связи с тем, что в среду Иран "пустил две ракеты по двум военным базам в Ираке, на которых находились американские служащие". Отмечается, что в регионе также "существует неопределенность в связи с крушением 8 января рейса авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Убийство Сулеймани является еще одним дестабилизирующим фактором, добавляют в заявлении.
"Министерство иностранных дел и по делам Содружества (FCO) советует отказаться от всех поездок в Иран. В дополнение к этому министерство советует не совершать авиаперелеты в Иран и из него, а также в пределах страны. Если вы находитесь в Иране, то вам следует пересмотреть варианты отъезда и обдумать возможность выезда из страны", - говорится в заявлении, размещенном на сайте правительства Британии.
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В ведомстве также отметили, что существуют альтернативные маршруты для того, чтобы покинуть Иран - по суше или по морю. При этом авиатранспорт ненадежен: рейсы в сложившейся обстановке могут отменяться "по первому требованию", сообщили в МИД Великобритании.
В министерстве предупредили, что "в случае внезапного ухудшения безопасности" помощь ведомства "может быть ограничена", поэтому оставшимся в стране подданным королевства не стоит рассчитывать на то, что ведомство "поможет покинуть страну". МИД призвал британцев избегать митингов и шествий, а также рекомендовал не приближаться к военным объектам.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
Ранее телеканал СВС сообщал, что Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, подтверждающую версию, что причиной крушения Boeing стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса. Позднее премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава владеет "разведдаными из нескольких источников, которые указывают, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Вскоре премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой класса "земля-воздух", но отметил, что следует провести полномасштабное расследование.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
03:55
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Крушение украинского самолета в ИранеВеликобританияИранСШАВ мире
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