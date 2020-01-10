Опубликовано видео пуска ракеты "Кинжал" на учениях в Черном море

Глава государства представил гиперзвуковую ракету "Кинжал" вместе с другими новейшими системами российского оружия в ходе послания Федеральному собранию в 2018 году.

Ракета способна развивать скорость в десять Махов и гарантированно преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на расстояние до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.