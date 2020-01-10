Опубликовано видео пуска ракеты "Кинжал" на учениях в Черном море

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры пуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" истребителем МиГ-31К на учениях в Черном море. Ролик снят из кабины другого самолета.
Совместные учения Черноморского и Северного флотов прошли в четверг. Помимо "Кинжала", тестировали "Калибры".
Всего в маневрах было задействовано более 50 кораблей, катеров и судов обеспечения, а также порядка 40 летательных аппаратов. Руководил тестами главком ВМФ адмирал Николай Евменов.
С борта ракетного крейсера Северного флота "Маршал Устинов" за ходом учений наблюдал президент Владимир Путин.
Глава государства представил гиперзвуковую ракету "Кинжал" вместе с другими новейшими системами российского оружия в ходе послания Федеральному собранию в 2018 году.
Ракета способна развивать скорость в десять Махов и гарантированно преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на расстояние до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.