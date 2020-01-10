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https://ria.ru/20200110/1563240245.html
Опубликовано видео пуска ракеты "Кинжал" на учениях в Черном море
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РИА Новости

Опубликовано видео пуска ракеты "Кинжал" на учениях в Черном море

06:11 10.01.2020 (обновлено: 08:36 10.01.2020)
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры пуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" истребителем МиГ-31К на учениях в Черном море. Ролик снят из кабины другого самолета.
Совместные учения Черноморского и Северного флотов прошли в четверг. Помимо "Кинжала", тестировали "Калибры".
Всего в маневрах было задействовано более 50 кораблей, катеров и судов обеспечения, а также порядка 40 летательных аппаратов. Руководил тестами главком ВМФ адмирал Николай Евменов.
С борта ракетного крейсера Северного флота "Маршал Устинов" за ходом учений наблюдал президент Владимир Путин.
Глава государства представил гиперзвуковую ракету "Кинжал" вместе с другими новейшими системами российского оружия в ходе послания Федеральному собранию в 2018 году.
Ракета способна развивать скорость в десять Махов и гарантированно преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на расстояние до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.
Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
1 марта 2018, 20:05
Российские Вооруженные силы сегодня и завтраРазвитие Вооруженных сил России — в инфографике Ria.ru.
490979327
Обсудить 25
Ракетный комплекс "Кинжал"Николай ЕвменовКалибрЧерное мореВоздушно-космические силы РоссииМиГ-31Владимир ПутинРоссияВМФ РФБезопасность
Популярные комментарии
Этот пуск ракеты помог мне... да что мне - стране жить лучше.
10 января, 07:27
Alex Shu
39415179
Где отзывы троллей что это мультики.
10 января, 06:49
sstry1967
74170105
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