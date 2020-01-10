Идущее вокруг света российское судно остановится в Рио-де-Жанейро

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российское океанографическое судно "Адмирал Владимирский", которое с начала декабря находится в кругосветной экспедиции, в пятницу прибудет в бразильский порт Российское океанографическое судно "Адмирал Владимирский", которое с начала декабря находится в кругосветной экспедиции, в пятницу прибудет в бразильский порт Рио-де-Жанейро , сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России по Военно-морскому флоту Игорь Дыгало.

"Сегодня, 10 января, океанографическое исследовательское судно ВМФ "Адмирал Владимирский", совершающее кругосветную экспедицию, организованную главным командованием ВМФ России, совершит деловой заход в порт Рио-де-Жанейро", - сказал он.

Дыгало добавил, что судно пробудет в бразильском порту до 14 января.

"Адмирал Владимирский" 3 декабря отправился из Кронштадта в масштабную кругосветную океанографическую экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. Экспедиция продлится до июня 2020 года.