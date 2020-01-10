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Идущее вокруг света российское судно остановится в Рио-де-Жанейро
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РИА Новости

Идущее вокруг света российское судно остановится в Рио-де-Жанейро

06:06 10.01.2020
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© Фото : Минобороны РФСудно "Адмирал Владимирский"
Судно Адмирал Владимирский
© Фото : Минобороны РФ
Судно "Адмирал Владимирский". Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российское океанографическое судно "Адмирал Владимирский", которое с начала декабря находится в кругосветной экспедиции, в пятницу прибудет в бразильский порт Рио-де-Жанейро, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России по Военно-морскому флоту Игорь Дыгало.
"Сегодня, 10 января, океанографическое исследовательское судно ВМФ "Адмирал Владимирский", совершающее кругосветную экспедицию, организованную главным командованием ВМФ России, совершит деловой заход в порт Рио-де-Жанейро", - сказал он.
Дыгало добавил, что судно пробудет в бразильском порту до 14 января.
"Адмирал Владимирский" 3 декабря отправился из Кронштадта в масштабную кругосветную океанографическую экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. Экспедиция продлится до июня 2020 года.
Маршрут спланирован таким образом, чтобы в годовщину открытия Антарктиды, 28 января, "Адмирал Владимирский" и судно "Янтарь" прибыли к российской антарктической станции "Беллинсгаузен" для памятных мероприятий.
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Игорь ДыгалоРио-де-Жанейро (город)РоссияВ мире
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