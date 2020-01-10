Росгидромет рассказал о погоде в европейской части России в выходные

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Небольшой мороз и снегопад ожидают метеорологи на европейской территории России в ближайшие выходные, сообщил РИА Новости глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
"Циклон с запада пройдет по территории Польши, Прибалтики и Белоруссии и выйдет в субботу с потеплением и мокрым снегом на западе - Смоленск, Новгород, Псков. Температура там будет около нуля. Дальше на северо-западе европейской части страны и востоке Московской области 11 января, днем в субботу будут отрицательные температуры, соответственно со снегом. Выпадет до 10% месячной нормы, поэтому наметет снег до 5-8 сантиметров. Суббота и воскресенье порадуют снегом и слабым морозцем", - сказал Варакин.
Он уточнил, что на востоке на границе Владимирской и Нижегородской областей температура ночью будет опускаться до минус 5-10 градусов, прохладнее будет на севере и северо-востоке Подмосковья до минус 5-7, а теплее в Кашире, Ступино.
"Температура все равно выше нормы, но 11 и 12 января погода будет похожая на зиму, но не надолго. В старый новой год, с 13-го опять тепло, уже плюсовые температуры. К 16 января зона тепла перейдет на все субъекты Центрального округа", - уточнил Варакин.