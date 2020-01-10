Росгидромет рассказал о погоде в европейской части России в выходные

"Циклон с запада пройдет по территории Польши, Прибалтики и Белоруссии и выйдет в субботу с потеплением и мокрым снегом на западе - Смоленск, Новгород, Псков. Температура там будет около нуля. Дальше на северо-западе европейской части страны и востоке Московской области 11 января, днем в субботу будут отрицательные температуры, соответственно со снегом. Выпадет до 10% месячной нормы, поэтому наметет снег до 5-8 сантиметров. Суббота и воскресенье порадуют снегом и слабым морозцем", - сказал Варакин.