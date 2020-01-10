В Хабаровске автобус столкнулся с припаркованной фурой

ХАБАРОВСК, 10 янв - РИА Новости. Автобус, перевозивший работников предприятия, столкнулся с припаркованной на обочине фурой в Хабаровске, пострадали восемь человек, сообщает УМВД России по региону.
"В Железнодорожном районе водитель, перевозивший работников одного из предприятий, совершил столкновение с припаркованной на обочине фурой. В результате ДТП травмы, не угрожающие жизни и здоровью, получили семь пассажиров. Водитель тоже получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших доставили в стационар, им оказали помощь и рекомендовали амбулаторное лечение.
Освидетельствование на наличие алкогольного опьянения показало, что мужчина, управлявший автобусом, был трезв. Водитель фуры в момент аварии отсутствовал в кабине грузовика. В настоящее время на месте ДТП работают инспекторы ГИБДД. Проводится проверка.