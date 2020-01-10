В Хабаровске автобус столкнулся с припаркованной фурой

"В Железнодорожном районе водитель, перевозивший работников одного из предприятий, совершил столкновение с припаркованной на обочине фурой. В результате ДТП травмы, не угрожающие жизни и здоровью, получили семь пассажиров. Водитель тоже получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.