В Алеппо после обстрелов восстановили десятки жилых домов

АЛЕППО (Сирия), 10 янв - РИА Новости. Десятки жилых домов восстановили в сирийском Алеппо, разрушенном во время боев с террористами, сообщили журналистам представители властей города.

Строительство идет в районе Тишрин, где до войны насчитывалось 1070 домов. "Мы начали с установки бетономешалки. До нас здесь было просто заминированное поле. Потом мы построили ангары для хранения песка и щебня. Наша задача - дать людям работу и вернуть тех, кто сбежал из страны", - рассказал журналистам заместитель директора асфальтобетонного завода в Алеппо Монзер Джобас.

Как добавил инженер предприятия Низар Каторджи, качество стройматериалов проверяется в специальной лаборатории. "Из-за войны в Сирии производство асфальта и бетона почти полностью остановилось. Мы стараемся делать даже лучше, чем до войны. У нас самое современное оборудование", - пояснил он.