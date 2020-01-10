В Алеппо после обстрелов восстановили десятки жилых домов

АЛЕППО (Сирия), 10 янв - РИА Новости. Десятки жилых домов восстановили в сирийском Алеппо, разрушенном во время боев с террористами, сообщили журналистам представители властей города.
Строительство идет в районе Тишрин, где до войны насчитывалось 1070 домов. "Мы начали с установки бетономешалки. До нас здесь было просто заминированное поле. Потом мы построили ангары для хранения песка и щебня. Наша задача - дать людям работу и вернуть тех, кто сбежал из страны", - рассказал журналистам заместитель директора асфальтобетонного завода в Алеппо Монзер Джобас.
Как добавил инженер предприятия Низар Каторджи, качество стройматериалов проверяется в специальной лаборатории. "Из-за войны в Сирии производство асфальта и бетона почти полностью остановилось. Мы стараемся делать даже лучше, чем до войны. У нас самое современное оборудование", - пояснил он.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Во время войны Алеппо стал одним из главных центров столкновений правительственных войск с боевиками. Город сильно пострадал, многие местные достопримечательности, в том числе религиозные сооружения, были разрушены. Полностью Алеппо был освобожден от террористов в 2016 году.
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