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https://ria.ru/20200110/1563239977.html
В Росгидромете объяснили аномально теплую погоду в России
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РИА Новости

В Росгидромете объяснили аномально теплую погоду в России

05:06 10.01.2020 (обновлено: 11:32 10.01.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПрохожие на Красной площади в городе Москве
Прохожие на Красной площади в городе Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, почему на большей части территории России установилась аномально теплая погода.
По его словам, это вызвано тем, что вовремя не сформировалась мощная зона высокого давления, или "сибирский максимум". Обычно она образуется в это время над Западной и Восточной Сибирью, Красноярским краем и Якутией.

"Эта зона держит теплый воздух, идет выхолаживание, а потом этот холод <...> распространяется на Урал и в Центральную Россию", — рассказал специалист РИА Новости.

Он добавил, что нынешний год отличается тем, что антициклон сформировался не над Сибирью, а на границе Монголии, над югом Бурятии и Забайкалья. Поэтому там морозы доходят до минус 25-30 градусов, а циклоны свободно движутся через Урал и несут с собой атлантическое тепло. А весь холод, по словам синоптика, уходит в Канаду и на Аляску.
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"В Квебеке — а это широта Крыма — до минус 20 градусов со снегопадами и холод. Эта циркуляция воздушных масс больше характерна для конца октября — начала ноября", — пояснил Варакин.

Он отметил, что теплая погода в России установилась благодаря идеальному стечению обстоятельств: большая зона холода, накрывшая восток Канады, сталкивается с теплым воздухом Гольфстрима, из-за чего возникают мощные циклоны радиусом от 500 до 800 километров и с очень низким давлением.
"Этот циклонический вихрь приносит тепло через Северное море, Великобританию на страны Балтии и в дальнейшем сюда, на северо-запад России. Для классической зимы это нехарактерно", — сказал Варакин.
По его прогнозу, в ближайшие дни погода будет соответствовать климатической норме только на побережье Охотского моря и юге Чукотки. На остальной же территории России температура будет на четыре-двенадцать градусов выше нормы.
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Отклонения на восемь-десять градусов будут наблюдаться практически по всей Европейской России, от Петербурга до Москвы, от Казани и практически до Урала. Самые значительные колебания ожидаются в Вологодской области и Коми.
Что касается предстоящих выходных, то, по словам синоптика, на запад России — в Смоленскую, Новгородскую и Псковскую области — придет циклон с потеплением и мокрым снегом, там будет около нуля. На северо-западе европейской части страны и на востоке Подмосковья 11 января температура опустится ниже нуля, там ожидаются снегопады — до десяти процентов от месячной нормы осадков.
"Суббота и воскресенье порадуют снегом и слабым морозцем", — добавил Варакин.
Он уточнил, что на границе Владимирской и Нижегородской областей температура ночью опустится до минус пяти-десяти, на севере и северо-востоке Подмосковья — до минус пяти-семи.
"Температура все равно выше нормы, но 11 и 12 января погода будет похожая на зиму, но ненадолго. В Старый Новый год, с 13-го, — опять тепло, уже плюсовые температуры. К 16 января зона тепла перейдет на все субъекты Центрального округа", — заключил метеоролог.
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РосгидрометРоссияОбщество
Популярные комментарии
Всегда бы так...
10 января, 08:11
Сергей УТКИН
109501117
Честно просто это я наколдовал. Сейчас я волею судьбы в России. Но хочу погоду как в Калифорнии. Россияне не обижайтесь что украл у вас русскую зиму.
10 января, 09:07
Капитан Америка
244942220
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