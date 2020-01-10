В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки

Девочка пропала в мае прошлого года с детской площадки у дома в поселке Снежный под Магаданом. В процессе разбирательств рассматривали несколько версий. Ребенка искали в поселке, в лесу и на дне реки Дукчи. Окрестности осматривали с вертолета. На поисках работало несколько сот человек — спасатели, полицейские, волонтеры. В итоге задержали ранее неоднократно судимого за изнасилования Александра Скамрова, снимавшего квартиру в доме, где жила убитая. Он пояснил, что выбросил тело девочки в мусорный контейнер у дома, в итоге следователи нашли его уже на свалке. В ходе расследования выяснилось, что мужчина изнасиловал ребенка, убил, а затем надругался над телом.