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В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки
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РИА Новости

В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки

04:51 10.01.2020 (обновлено: 10:19 10.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МАГАДАН, 10 янв — РИА Новости, Людмила Щербакова. Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.
Девочка пропала в мае прошлого года с детской площадки у дома в поселке Снежный под Магаданом. В процессе разбирательств рассматривали несколько версий. Ребенка искали в поселке, в лесу и на дне реки Дукчи. Окрестности осматривали с вертолета. На поисках работало несколько сот человек — спасатели, полицейские, волонтеры. В итоге задержали ранее неоднократно судимого за изнасилования Александра Скамрова, снимавшего квартиру в доме, где жила убитая. Он пояснил, что выбросил тело девочки в мусорный контейнер у дома, в итоге следователи нашли его уже на свалке. В ходе расследования выяснилось, что мужчина изнасиловал ребенка, убил, а затем надругался над телом.

"Процесс шел в закрытом режиме. Суд признал Скамрова виновным в четырех особо тяжких преступлениях и приговорил его к 24 годам лишения свободы, семь из которых — это тюремное заключение, остальное — колония строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", — сообщил собеседник агентства.

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