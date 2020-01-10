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Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
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РИА Новости

Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети

04:45 10.01.2020 (обновлено: 04:57 10.01.2020)
206772
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦветы и свечи в международном аэропорту "Борисполь" в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
Цветы и свечи в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Цветы и свечи в международном аэропорту "Борисполь" в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пользователей Сети растрогал последний пост в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе в Иране, в котором она признается в любви к своей работе.
"Работа, я люблю тебя", - так она подписала свой последний снимок из Таиланда.
"Пусть земля Вам будет пухом…хоть вы и не увидите наших сообщений", - прокомментировала пост brightlooks_girl.
"Покойся с миром, ангел!" - написала irina_tanasheva.
"Ужасно осознавать, что человека уже нет", - отметил vlat_metr.
"Лерочка, мы не знакомы, но надеюсь, что там наверху у тебя все хорошо", - пожелал ей realtor.blog.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
02:53
Появилось новое видео падения украинского лайнера в Иране
По данным СМИ, погибшая стюардесса родилась в Луганске, училась в железнодорожном колледже. Позже она окончила авиационный институт, в 2015 году, переехав в Киев, устроилась работать бортпроводницей и вышла замуж за пилота.
Украинский Boeing 737, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран - Киев, разбился в среду после вылета из аэропорта иранской столицы. На борту находились 167 пассажиров, в том числе 63 гражданина Канады, и девять членов экипажа, все они погибли.
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737Тегеран (город)УкраинаВ мире
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