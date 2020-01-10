Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пользователей Сети растрогал последний пост в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе в Иране, в котором она признается в любви к своей работе.
"Работа, я люблю тебя", - так она подписала свой последний снимок из Таиланда.
"Пусть земля Вам будет пухом…хоть вы и не увидите наших сообщений", - прокомментировала пост brightlooks_girl.
"Покойся с миром, ангел!" - написала irina_tanasheva.
"Ужасно осознавать, что человека уже нет", - отметил vlat_metr.
"Лерочка, мы не знакомы, но надеюсь, что там наверху у тебя все хорошо", - пожелал ей realtor.blog.
По данным СМИ, погибшая стюардесса родилась в Луганске, училась в железнодорожном колледже. Позже она окончила авиационный институт, в 2015 году, переехав в Киев, устроилась работать бортпроводницей и вышла замуж за пилота.
Украинский Boeing 737, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран - Киев, разбился в среду после вылета из аэропорта иранской столицы. На борту находились 167 пассажиров, в том числе 63 гражданина Канады, и девять членов экипажа, все они погибли.