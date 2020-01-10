В Приморье обследуют женщину, обвинившую в избиении стоматолога

ВЛАДИВОСТОК, 10 янв — РИА Новости. Жительница Уссурийска, которая ранее заявила о том, что стоматолог нанес ей телесные повреждения, когда она держала ребенка на руках, направлена на судебно-медицинское обследование, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского отдела МВД России.
Ранее краевое управление СК начало проверку после сообщений в СМИ о том, что женщине, пришедшей с ребенком в поликлинику в Уссурийске, стоматолог отказал в приеме, после чего сломал два пальца, выхватывая ее мобильный телефон, которым она вела съемку, и избил ее до сотрясения мозга. В среду в интернете появилась запись со стационарной видеокамеры поликлиники, на которой видно, что врач силой вырывает телефон из рук женщины, но не бьет ее.
"Полиция проверяет информацию о причинении телесных повреждений женщине, обратившейся в городскую стоматологическую больницу за оказанием медицинской помощи ее внуку: 47-летняя заявительница сообщила, что в результате конфликта с врачом-стоматологом ей причинены телесные повреждения. В настоящее время заявительница направлена на прохождение судебно-медицинского обследования", — сообщил представитель пресс-службы горотдела МВД России.
Он добавил, что проверка продолжается.
8 января, 12:55В Москве водитель такси избил подростка, сообщили СМИ