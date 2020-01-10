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В Приморье обследуют женщину, обвинившую в избиении стоматолога
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РИА Новости

В Приморье обследуют женщину, обвинившую в избиении стоматолога

04:27 10.01.2020 (обновлено: 12:11 10.01.2020)
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© Стоп-кадр видео, опубликованного каналом mark2_cheСтоп-кадр видео конфликта в поликлинике Уссурийска
Стоп-кадр видео конфликта в поликлинике Уссурийска
© Стоп-кадр видео, опубликованного каналом mark2_che
ВЛАДИВОСТОК, 10 янв — РИА Новости. Жительница Уссурийска, которая ранее заявила о том, что стоматолог нанес ей телесные повреждения, когда она держала ребенка на руках, направлена на судебно-медицинское обследование, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского отдела МВД России.
Ранее краевое управление СК начало проверку после сообщений в СМИ о том, что женщине, пришедшей с ребенком в поликлинику в Уссурийске, стоматолог отказал в приеме, после чего сломал два пальца, выхватывая ее мобильный телефон, которым она вела съемку, и избил ее до сотрясения мозга. В среду в интернете появилась запись со стационарной видеокамеры поликлиники, на которой видно, что врач силой вырывает телефон из рук женщины, но не бьет ее.

"Полиция проверяет информацию о причинении телесных повреждений женщине, обратившейся в городскую стоматологическую больницу за оказанием медицинской помощи ее внуку: 47-летняя заявительница сообщила, что в результате конфликта с врачом-стоматологом ей причинены телесные повреждения. В настоящее время заявительница направлена на прохождение судебно-медицинского обследования", — сообщил представитель пресс-службы горотдела МВД России.

Он добавил, что проверка продолжается.
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Приморский крайУссурийскПроисшествия
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