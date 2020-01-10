В Приморье обследуют женщину, обвинившую в избиении стоматолога

Ранее краевое управление СК начало проверку после сообщений в СМИ о том, что женщине, пришедшей с ребенком в поликлинику в Уссурийске, стоматолог отказал в приеме, после чего сломал два пальца, выхватывая ее мобильный телефон, которым она вела съемку, и избил ее до сотрясения мозга. В среду в интернете появилась запись со стационарной видеокамеры поликлиники, на которой видно, что врач силой вырывает телефон из рук женщины, но не бьет ее.