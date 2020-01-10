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Канадская сторона готовится прибыть на место крушения Boeing в Иране
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РИА Новости

Канадская сторона готовится прибыть на место крушения Boeing в Иране

04:08 10.01.2020
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© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Совет по безопасности на транспорте Канады (TSB) принял приглашение Ирана посетить место крушения украинского Boeing и принять участие в расследовании.
Ранее глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань по итогам разговора с иранским коллегой Джавадом Зарифом заявил, что канадские представители смогут получить визы для въезда в Иран, с которым у Оттавы нет дипотношений.
"TSB получил приглашение от бюро по расследованию авиапроисшествий Исламской Республики Иран посетить место инцидента. Мы приняли это приглашение и готовимся к поездке. TSB будет работать вместе с другими группами и организациями, которые уже находятся на месте происшествия", - говорится в заявлении.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
Ранее телеканал СВС сообщал, что Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, подтверждающую версию, что причиной крушения Boeing стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса. Позднее премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава владеет "разведдаными из нескольких источников, которые указывают, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Вскоре премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой класса "земля-воздух", но отметил, что следует провести полномасштабное расследование.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
03:55
Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения Boeing
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Boeing 737-800КанадаИранУкраинаВ мире
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