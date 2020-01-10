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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-10T07:20+0300
https://ria.ru/20200110/1563239688.html
В Белом доме прокомментировали принятую конгрессом резолюцию по Ирану
https://cdn24.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_0:522:5760:3762_1036x0_80_0_0_d0ee0b504c3ffb8b46f21de5ee5783af.jpg
РИА Новости

В Белом доме прокомментировали принятую конгрессом резолюцию по Ирану

04:05 10.01.2020 (обновлено: 07:20 10.01.2020)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. В Белом доме раскритиковали резолюцию, принятую палатой представителей конгресса США против войны с Ираном, и напомнили, что она не имеет силы закона.
Палата представителей, где большинство у демократов, в четверг проголосовала за ограничение полномочий президента Дональда Трампа на ведение боевых действий с Ираном. Принятый документ (так называемая "одновременная резолюция") не имеет силы закона и в случае принятия верхней палатой конгресса (сенатом) не будет направлен на подпись президенту.
"Эта резолюция палаты представителей пытается подорвать способность Вооруженных сил США предотвращать террористическую деятельность Ирана и его посредников, а также пытается помешать полномочиям президента защитить Америку и наши интересы в регионе от непрекращающихся угроз. Эти действия конгресса совершенно неуместны", - заявили в пресс-службе Белого дома.
"На самом деле, эта нелепая резолюция - просто еще один политический ход, потому что в соответствии с устоявшимся прецедентом Верховного суда (США) она не имеет обязательной силы и не имеет силы закона", - добавили в пресс-службе.
Конгресс по конституции имеет право разрешать или отказывать президентам в ведении войны, хотя де-факто глава исполнительной власти имеет широкие полномочия на военные операции за рубежом без предварительного согласия конгресса, обосновывая их прошлыми разрешениями конгресса и необходимостью защиты граждан США. В частности, законность убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в администрации Трампа объясняют полномочиями, которые были предоставлены исполнительной власти после терактов 11 сентября 2001 года и которые позднее разрешали ликвидацию террориста Усамы бен Ладена. Демократы считают такую отсылку неоправданной.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 20:53Конфликт США и Ирана
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиДональд ТрампАдминистрация президента СШАИранСШАВ мире
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