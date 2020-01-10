В Белом доме прокомментировали принятую конгрессом резолюцию по Ирану

ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. В Белом доме раскритиковали резолюцию, принятую палатой представителей конгресса США против войны с Ираном , и напомнили, что она не имеет силы закона.

Палата представителей, где большинство у демократов, в четверг проголосовала за ограничение полномочий президента Дональда Трампа на ведение боевых действий с Ираном. Принятый документ (так называемая "одновременная резолюция") не имеет силы закона и в случае принятия верхней палатой конгресса (сенатом) не будет направлен на подпись президенту.

"Эта резолюция палаты представителей пытается подорвать способность Вооруженных сил США предотвращать террористическую деятельность Ирана и его посредников, а также пытается помешать полномочиям президента защитить Америку и наши интересы в регионе от непрекращающихся угроз. Эти действия конгресса совершенно неуместны", - заявили в пресс-службе Белого дома.

"На самом деле, эта нелепая резолюция - просто еще один политический ход, потому что в соответствии с устоявшимся прецедентом Верховного суда (США) она не имеет обязательной силы и не имеет силы закона", - добавили в пресс-службе.