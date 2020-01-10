Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения Boeing

ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Национальный совет по безопасности на транспорте Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) получил уведомление от Ирана для участия в расследовании крушения самолета украинской авиакомпании МАУ, говорится в заявлении ведомства, поступившем в РИА Новости. Кроме того, приглашение направлено канадской стороне.

"Центр реагирования Национального совета по безопасности на транспорте получил официальное уведомление от Совета по расследованиям авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана о крушении рейса PS752 "Международных авиалиний Украины". В соответствии с Приложением 13 ИКАО NTSB выделило аккредитованного представителя для расследования катастрофы", - говорится в документе.

В NTSB отметили, что основную роль в расследовании играет иранская сторона, в связи с чем в ведомстве отказались спекулировать по поводу причин случившегося и переадресовали все вопросы Тегерану.

В свою очередь, глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Иран выдаст визы канадским экспертам для участия в расследовании авиакатастрофы.

Ранее власти Ирана приветствовали участие в расследовании крушения украинского Boeing представителей стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе. При этом в Тегеране призвали Канаду и другие страны поделиться информацией об обстоятельствах падения украинского лайнера.

Трагедия под Тегераном

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из иранской столицы в Киев, разбился в ночь на 8 января вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни.

Погибли 176 человек: 167 пассажиров из Ирана , Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

В отчете Организации гражданской авиации Ирана говорится, что самолет загорелся до столкновения с землей. При этом траектория лайнера указывает на то, что экипаж развернулся в сторону аэропорта, однако пилоты о внештатных ситуациях не сообщали.