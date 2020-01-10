Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-10T04:54+0300
https://ria.ru/20200110/1563239651.html
Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения Boeing
https://cdn22.img.ria.ru/images/156319/36/1563193641_0:63:1200:738_1036x0_80_0_0_462893917dcccd7fbe2db7cdbacb0cac.jpg
РИА Новости

Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения Boeing

03:55 10.01.2020 (обновлено: 04:54 10.01.2020)
20657
© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) получил уведомление от Ирана для участия в расследовании крушения самолета украинской авиакомпании МАУ, говорится в заявлении ведомства, поступившем в РИА Новости. Кроме того, приглашение направлено канадской стороне.
"Центр реагирования Национального совета по безопасности на транспорте получил официальное уведомление от Совета по расследованиям авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана о крушении рейса PS752 "Международных авиалиний Украины". В соответствии с Приложением 13 ИКАО NTSB выделило аккредитованного представителя для расследования катастрофы", - говорится в документе.
В NTSB отметили, что основную роль в расследовании играет иранская сторона, в связи с чем в ведомстве отказались спекулировать по поводу причин случившегося и переадресовали все вопросы Тегерану.
В свою очередь, глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Иран выдаст визы канадским экспертам для участия в расследовании авиакатастрофы.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
02:53
Появилось новое видео падения украинского лайнера в Иране
Ранее власти Ирана приветствовали участие в расследовании крушения украинского Boeing представителей стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе. При этом в Тегеране призвали Канаду и другие страны поделиться информацией об обстоятельствах падения украинского лайнера.

Трагедия под Тегераном

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из иранской столицы в Киев, разбился в ночь на 8 января вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни.
Погибли 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.
В отчете Организации гражданской авиации Ирана говорится, что самолет загорелся до столкновения с землей. При этом траектория лайнера указывает на то, что экипаж развернулся в сторону аэропорта, однако пилоты о внештатных ситуациях не сообщали.
СМИ со ссылкой на источники в канадских службах безопасности писали, что есть свидетельства, указывающие на перегрев одного из двигателей, что и стало причиной падения. По словам источников, западные спецслужбы пришли к выводу, что самолет не был сбит ракетой.
Цветы и свечи в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
04:45
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
71745211
Обсудить 6
Крушение украинского самолета в ИранеИранСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Иран приличнее страны, где я жил первую часть своей жизни (подсказка: после приема в пионеры мы прошли через мавзолей, где видели Ленина/Сталина)
10 января, 05:36
GGoldmakherv
210026
Рекомендуем
Медицинский радиологический научный центр
Ученые показали, как излечить рак менее чем за секунду
Дом в Миорском районе Витебской области, где произошло убийство гостя
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Цветы и свечи в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Антон Астафьев, Артем Астафьев
"Скрутили и ждали полицию": братья поймали вора и заработали уголовку
Новорожденные в родильном доме
Названы самые редкие имена новорожденных в России
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
Момент пуска ракеты Кинжал в ходе учений на Черном море
Опубликовано видео пуска ракеты "Кинжал" на учениях в Черном море
Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лото
Выигравшая миллиард в лотерею женщина прокомментировала свою победу
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Появилось новое видео падения украинского лайнера в Иране
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Соловьев задал Киеву неудобные вопросы о версиях крушения Boeing
Актриса Шэрон Стоун
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
Тайны газового контракта: как Украина получит вдвое меньше, чем хотела
Луна
Россияне увидят первое в этом году лунное затмение
Следственные действия на месте убийства в Омске
СК опубликовал видео с места жестокого убийства женщины в Омске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:17Представители США передали Украине данные по авиакатастрофе в Иране
14:15В ГД прокомментировали ноту протеста Киева из-за визита Путина в Крым
14:13Тегеран не обращался в МАК за помощью в расследовании авиакатастрофы
14:11МАК заявил о готовности помочь Ирану в расследовании катастрофы Boeing
14:11Воздух в Бангкоке и Паттайе остается опасно загрязненным
14:10Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск
14:09Нургалиев прибудет в Абхазию на фоне протестов, сообщил источник
14:09В Киеве сообщили о получении от США "важных данных по авиакатастрофе"
14:05Названы самые продаваемые виниловые альбомы десятилетия
14:00Эксперт назвал возможные цели визита Меркель в Москву
13:58Актер из "Американской истории ужасов" умер в возрасте 27 лет
13:55ВС Испании оставил в силе решение о лишении главы Каталонии мандата
13:53В РВИО прокомментировали польскую резолюцию о Второй мировой войне
13:53Правительственные здания в Абхазии возьмут под круглосуточную охрану
13:52Киргизия и Таджикистан проведут расследование конфликта на границе
13:51Меркель на встрече с Путиным может затронуть Иран, заявили в Берлине
13:50Эксперт поддержала идею о штрафах за завышение стоимости услуг ЖКХ
13:45Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну Арчи, сообщили СМИ
13:43Челябинские власти опровергли факты вывоза безнадзорных животных в лес
13:42СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по самолету 737 MAX
Лента новостейМолния