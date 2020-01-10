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Выигравшая миллиард в лотерею женщина прокомментировала свою победу
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РИА Новости

Выигравшая миллиард в лотерею женщина прокомментировала свою победу

03:30 10.01.2020 (обновлено: 10:41 10.01.2020)
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© Фото : СтолотоЖительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лото
Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лото
© Фото : Столото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лотерее, рассказала в интервью НТВ о своих впечатлениях от случившегося.
Розыгрыш с рекордным призом состоялся в новогоднюю ночь. Однако обладательница счастливого билета вышла на связь только 9 января.
"Не знаю, я не ощущаю (себя миллиардером. — Прим. ред.)", — рассказала Бартош. При этом женщина выразила уверенность, что счастье не в деньгах и даже не в их количестве.
Выигранные средства победительница лотереи намерена "расходовать рационально", в том числе на развитие своего бизнеса и благотворительность. "Чтобы где-то не в ущерб чему-то. За нами тоже люди, которые у нас работают", — уточнила она.
Как сообщало "Столото", выигрыши свыше десяти миллионов рублей выплачиваются только после проверки подлинности билета, на которую отводится 40 дней. После этого в течение полугода деньги (за вычетом подоходного налога в 13 процентов) должны поступить на счет, который укажет победитель.
Пункт продажи лотерейных билетов
Вчера, 18:03
Самые крупные выигрыши в лотерею в России в 2014-2020 годах
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Московская областьОбщество
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Vladimir Schwanzende
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Сорок дней проверять билет на подлинность? Бгг.
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