Выигравшая миллиард в лотерею женщина прокомментировала свою победу

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Жительница . Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лотерее, рассказала в интервью НТВ о своих впечатлениях от случившегося.

Розыгрыш с рекордным призом состоялся в новогоднюю ночь. Однако обладательница счастливого билета вышла на связь только 9 января.

"Не знаю, я не ощущаю (себя миллиардером. — Прим. ред.)", — рассказала Бартош. При этом женщина выразила уверенность, что счастье не в деньгах и даже не в их количестве.

Выигранные средства победительница лотереи намерена "расходовать рационально", в том числе на развитие своего бизнеса и благотворительность. "Чтобы где-то не в ущерб чему-то. За нами тоже люди, которые у нас работают", — уточнила она.