"Красный прилив" в Мексике привел к гибели почти 300 черепах

МЕХИКО, 10 янв - РИА Новости. Природное явление, которое из-за цвета колоний микроводорослей называют "красным приливом", стало причиной гибели сотен черепах на пляжах южного мексиканского штата Оахака, сообщила Федеральная прокуратура по защите окружающей среды Природное явление, которое из-за цвета колоний микроводорослей называют "красным приливом", стало причиной гибели сотен черепах на пляжах южного мексиканского штата Оахака, сообщила Федеральная прокуратура по защите окружающей среды Мексики

"Причиной гибели стала интоксикация трематодами, которые содержались в микроводорослях", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

25 декабря на побережье тихоокеанского штата было отмечено природное явление, которое называют "красный прилив" из-за повышенного содержания микроводорослей в воде. Плоские черви трематоды, которые размножились в этих водорослях, вызывают при проглатывании паралич у морских черепах.