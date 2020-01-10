Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв — РИА Новости. Регулярные авиарейсы планируется открыть между Симферополем и Ереваном (Армения) с марта текущего года, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
"Регулярные авиарейсы планируется запустить между Крымом и Арменией с марта текущего года. Авиакомпания "Икар" уже получила соответствующие разрешение и согласования от Росавиации к регулярным полетам. Сейчас вопрос находится на стадии подготовки и согласований, в том числе в части расписания полетов и договоров с аэропортами. Планируются с марта полеты с частотой два раза в неделю. Дальше по спросу, но не более семи раз в неделю", — сказал Черняк.
По его словам, авиамаршрут между Симферополем и Ереваном станет первым регулярным международным рейсом после воссоединения Крыма с Россией.
"Это будет хорошим примером для Китая и Турции и других стран и авиакомпаний. Открытие регулярного авиасообщения положит начало первым международным рейсам из Крыма и еще больше укрепит международный статус аэропорта Симферополь", — подчеркнул глава комитета.
Российская авиакомпания "Икар" создана в 1993 году. Базируется в Красноярске, выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров, багажа и грузов как на внутренних, так и на международных линиях. С 2015 года выполняет полеты под коммерческим наименованием Pegas Fly.
Авиакомпания была одной из первых, кто начал регулярные перевозки в Симферополь после воссоединения полуострова с Россией.
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