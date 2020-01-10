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Туризм
2020-01-10T10:31+0300
https://ria.ru/20200110/1563239457.html
Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы
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РИА Новости

Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы

03:23 10.01.2020 (обновлено: 10:31 10.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв — РИА Новости. Регулярные авиарейсы планируется открыть между Симферополем и Ереваном (Армения) с марта текущего года, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

"Регулярные авиарейсы планируется запустить между Крымом и Арменией с марта текущего года. Авиакомпания "Икар" уже получила соответствующие разрешение и согласования от Росавиации к регулярным полетам. Сейчас вопрос находится на стадии подготовки и согласований, в том числе в части расписания полетов и договоров с аэропортами. Планируются с марта полеты с частотой два раза в неделю. Дальше по спросу, но не более семи раз в неделю", — сказал Черняк.

По его словам, авиамаршрут между Симферополем и Ереваном станет первым регулярным международным рейсом после воссоединения Крыма с Россией.
"Это будет хорошим примером для Китая и Турции и других стран и авиакомпаний. Открытие регулярного авиасообщения положит начало первым международным рейсам из Крыма и еще больше укрепит международный статус аэропорта Симферополь", — подчеркнул глава комитета.
Российская авиакомпания "Икар" создана в 1993 году. Базируется в Красноярске, выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров, багажа и грузов как на внутренних, так и на международных линиях. С 2015 года выполняет полеты под коммерческим наименованием Pegas Fly.
Авиакомпания была одной из первых, кто начал регулярные перевозки в Симферополь после воссоединения полуострова с Россией.
Тень летящего самолета
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146321220
Обсудить 15
ТуризмСимферопольЕреванКрымАрменияЭкономика
Популярные комментарии
Очень хорошая новость для Крыма и очень плохой звоночек для хохлов))
10 января, 06:36
ИПИгорь Перминов
1010000
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