В Госдуме заявили о снижении количества контактных зоопарков в ТЦ

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Количество контактных Количество контактных зоопарков в российских торговых центрах за январские праздники сократилось примерно на 6%, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Бурматов пояснил, что закрываться контактные зоопарки начали во исполнение федерального закона, регулирующего деятельность по обращению с животными.

"Мы отдельно проанализировали количество приютов, в которых возможно содержание диких животных, потому что сейчас закрываются контактные зоопарки, и нам удалось получить статистику, что на 6% сократилось количество контактных зоопарков в торговых центрах за январские праздники. То есть они начали во исполнение закона закрываться, потому что они не имеют права сейчас существовать, это прямо запрещено теперь статьей федерального закона", - сказал Бурматов.

При этом динамика, с которой сокращается численность контактных зоопарков, по словам Бурматова, вызывает недовольство.

"С нашей точки зрения, это недостаточная эффективность в первую очередь региональных властей, которые ничего не делают для того, чтобы это закрыть. Мы сейчас видим, что некоторые контактные зоопарки меняют просто вывеску и пишут, что это выставка животных, и таким образом надеются обойти закон. Но мы для них специально делали оговорку, и эти выставки тоже являются незаконными, потому что они могут только четыре дня функционировать, а потом должны тоже закрываться", - сказал парламентарий.

Кроме того, подчеркнул Бурматов, комитет настаивает на том, что животные из контактных зоопарков должны направляться в специализированные приюты на реабилитацию и реадаптацию, чтобы в дальнейшем они возвращались в естественную среду обитания.

"То есть по возможности не в зоопарки и не в цирки, и не в охотхозяйства, а в заповедники, нацпарки и заказники, где им ничего не будет угрожать, если можно реабилитировать это животное. Если оно уже больное, не способное самостоятельно добывать пищу, такое часто бывает после этих контактных зоопарков, значит, они должны обеспечивать дожитием в этом приюте. И это, по-хорошему, должны решать владельцы этих приютов вместе с региональными властями", - сказал глава думского комитета.