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Религия и мировоззрение
2020-01-10T03:17+0300
https://ria.ru/20200110/1563239393.html
В Росгидромете рассказали о погоде в регионах в ночь на Крещение
https://cdn22.img.ria.ru/images/135846/13/1358461355_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_12d802a50999c5ad24ecb92d62e8afcc.jpg
РИА Новости

В Росгидромете рассказали о погоде в регионах в ночь на Крещение

03:17 10.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПраздник Крещение Господне в регионах России
Праздник Крещение Господне в регионах России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Праздник Крещение Господне в регионах России. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Морозы до минус 15 градусов ожидаются на востоке Европейской части России в ночь на Крещение, в столичном регионе ночью будет до минус 5 градусов, сообщил РИА Новости глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
"Орловская, Курская, Брянская, Тамбовская, Липецкая области - здесь будет слабый минус 18-19 января. Плавно подходим к Крещению, все-таки ждем похолодания. Придет оно с севера, северо-запада, со стороны Карелии и Коми. Там существенно похолодает, то есть в Карелии, Вологодской области и республике Коми возможно до минус 10, а местами на севере Коми и до минус 15. В Московском регионе в ночь с 18-го на 19-е будет слабый минус - от 0 до минус 5, практически без осадков. Уже к востоку минус 5-10 - то есть Нижегородская, Кировская области встретят Крещение с хорошим морозом. Не Крещенские морозы, но минус 10-15 вполне возможно", - сказал Варакин.
Он уточнил, что морозы в Крещение обычно бывают ниже минус 20 градусов. Однако в этом году ждать этого не стоит.
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