В Росгидромете рассказали о погоде в регионах в ночь на Крещение

"Орловская, Курская, Брянская, Тамбовская, Липецкая области - здесь будет слабый минус 18-19 января. Плавно подходим к Крещению, все-таки ждем похолодания. Придет оно с севера, северо-запада, со стороны Карелии и Коми. Там существенно похолодает, то есть в Карелии, Вологодской области и республике Коми возможно до минус 10, а местами на севере Коми и до минус 15. В Московском регионе в ночь с 18-го на 19-е будет слабый минус - от 0 до минус 5, практически без осадков. Уже к востоку минус 5-10 - то есть Нижегородская, Кировская области встретят Крещение с хорошим морозом. Не Крещенские морозы, но минус 10-15 вполне возможно", - сказал Варакин.