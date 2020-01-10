Эксперт: погода соответствует климатической норме лишь в двух регионах

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Среднесуточная температура в ближайшие 10 дней будет соответствовать климатической норме только на побережье Охотского моря и на юге Чукотки, на остальной территории Среднесуточная температура в ближайшие 10 дней будет соответствовать климатической норме только на побережье Охотского моря и на юге Чукотки, на остальной территории России температура превысит норму на 4-12 градусов, сообщил РИА Новости глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"У нас (в России - ред.) в норме только температура, то есть соответствует климатическим нормам, у побережья Охотского моря (Магаданская область) и практически юг Чукотки. Это там, где норма. В остальных регионах превышение от нормы от 4 до 12 градусов", - сообщил Варакин.

Он уточнил, что в предстоящую декаду с 9 по 18 января превышение среднесуточных температур будет наблюдаться практически на всей территории РФ.

"Наибольшие отклонения будут наблюдаться в республике Коми и Вологодской области (до 12 градусов выше климатической нормы). Вместо отрицательных температур будет около нуля. Еще три аномалии: это на юго-западе Якутии (в районе Туры, Красноярский край), район Ямало-ненецкого автономного округа (рядом с Салехардом) и Ханты-Мансийск", - уточнил Варакин.

По прогнозам синоптиков, на 8-10 градусов выше нормы будет наблюдаться на территории от Санкт-Петербурга до Москвы, от Казани до Средней Волги и практически до Урала.