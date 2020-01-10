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Представителей Канады пустят в Иран для расследования крушения Boeing
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РИА Новости

Представителей Канады пустят в Иран для расследования крушения Boeing

02:54 10.01.2020
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Канадские представители смогут получить визы для въезда в Иран, заявил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.
Ранее он в разговоре с коллегой из Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом заявил, что представителей канадских властей нужно допустить на иранскую территорию для участия в расследовании крушения украинского самолета.
На совместной пресс-конференции с главой МИД Британии Домиником Рабом Шампань подчеркнул, что в Иран необходимо отправить канадскую группу быстрого реагирования, которая смогла бы оказать необходимую консульскую помощь. Министр повторил свое предыдущее заявление и указал, что Канада хочет заняться расследованием происшествия. По словам Шампаня, ответ Ирана был "открытым и воодушевляющим".
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"Могу сообщить канадцам, что, по всей видимости, за вчерашними обсуждениями последовали действия. Официальным лицам дали понять, что они могут приступить к получению виз...Иранский режим выдает визы, чтобы позволить нашим чиновникам въехать на территорию Ирана, а также для проведения расследования", - заявил глава канадского МИД. Трансляцию вел телеканал Global News.
По его словам, канадские власти следят за ситуацией c визами "каждую минуту" и "каждый час".
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
Ранее телеканал СВС сообщал, что Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, подтверждающую версию, что причиной крушения Boeing стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса. Позднее премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава владеет "разведдаными из нескольких источников, которые указывают, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Вскоре премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой класса "земля-воздух", но отметил, что следует провести полномасштабное расследование.
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Крушение украинского самолета в ИранеКанадаИранУкраинаВ мире
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