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https://ria.ru/20200110/1563239189.html
В Пуэрто-Рико крупная электростанция выведена из строя землетрясением
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РИА Новости

В Пуэрто-Рико крупная электростанция выведена из строя землетрясением

02:45 10.01.2020
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Одна из крупнейших электростанций Пуэрто-Рико "Коста-Сур" более чем на год выведена из строя в результате землетрясения, сообщил глава управления по делам электроснабжения (АЕЕ) Хосе Ортис.
В начале недели на острове в Карибском море произошла серия землетрясений, магнитуда самого мощного из которых составила 6,6. Во вторник власти Пуэрто-Рико объявили режим чрезвычайной ситуации.
Разрушенная электростанция "Коста-Сур" в южном городе Гуаянилья вырабатывала до трети потребляемой на острове электроэнергии. "Объект выведен из строя, вероятно, более чем на год. Мы теряем 820 мегаватт, это от 25 до 30% вырабатываемой на острове энергии", - приводит слова Ортиса издание Diario Metro de Puerto Rico.
Телеканал Telemundo Puerto Rico сообщает, что почти 700 тысяч пуэрториканских потребителей - половина клиентов АЕЕ – продолжают оставаться без света. Глава управления обещает полностью восстановить подачу электроэнергии только к 13 января.
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