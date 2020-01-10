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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-10T10:48+0300
https://ria.ru/20200110/1563239063.html
Палата представителей поддержала ограничение военных полномочий Трампа
https://cdn24.img.ria.ru/images/156324/57/1563245723_0:0:3122:1756_1036x0_80_0_0_7a5a55eef87028eed5718387e5d8e9d4.jpg
РИА Новости

Палата представителей поддержала ограничение военных полномочий Трампа

02:03 10.01.2020 (обновлено: 10:48 10.01.2020)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп на объединенной базе Эндрюс, штат Мэриленд. 9 января 2020
Президент США Дональд Трамп на объединенной базе Эндрюс, штат Мэриленд. 9 января 2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп на объединенной базе Эндрюс, штат Мэриленд. 9 января 2020
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Палата представителей конгресса США в четверг проголосовала за ограничение полномочий президента Дональда Трампа на ведение боевых действий с Ираном.
Соответствующая резолюция принята большинством членов палаты, которые представляют Демократическую партию и являются противниками Трампа. Накануне спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что военные действия против Ирана вызывают обеспокоенность, а исполнительная власть не информирует конгресс должным образом.
Принятый документ (так называемая "одновременная резолюция") не имеет силы закона и в случае принятия сенатом не будет направлен на подпись президенту. Однако в верхней палате документ может не набрать необходимое число голосов, поскольку большинство там у республиканцев, которые в целом поддерживают своего президента-однопартийца. Таким образом законодатели в палате лишь выразили свою позицию, не имея полномочий реально запретить Трампу вести боевые действия против Ирана.
Лидер республиканцев в палате Кевин Маккарти в ходе дебатов обратил внимание на то, что голосование демократов преследовало политические цели. Он напомнил, что такой тип резолюций традиционно используется для проведения каких-либо торжественных мероприятий на территории конгресса, но не по важным государственным поводам, так как подобные документы имеют силу "новогодней резолюции".
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Ранее американские военные провели операцию по убийству иранского генерала Касема Сулеймани, Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска. Трамп после этого заявил, что США не хотят использовать свою военную мощь против Ирана, вместо этого Тегеран ждут новые санкции.
Конгресс по конституции имеет право разрешать или отказывать президентам в ведении войны, хотя де-факто глава исполнительной власти имеет широкие полномочия на военные операции за рубежом без предварительного согласия конгресса.
В частности, законность убийства Сулеймани в администрации Трампа объясняют полномочиями, которые были предоставлены исполнительной власти после терактов 11 сентября 2001 года и которые позднее разрешали ликвидацию террориста Усамы Бен Ладена. демократы считают такую отсылку неоправданной.
В США с 1973 года действует закон о военных полномочиях, согласно которому президент обязан в течение 48 часов уведомлять конгресс о начале военных действий. Вооруженным силам также запрещено находиться за рубежом более чем 60 дней с последующим 30-дневным периодом вывода - если конгресс не разрешил использование военной силы или если Соединенные Штаты не объявили войну.
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Конфликт США и ИранаДональд ТрампИранСШАВ мире
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