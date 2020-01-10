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Трамп выступил за отказ от ограничений на право президента вести войну
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РИА Новости

Трамп выступил за отказ от ограничений на право президента вести войну

02:00 10.01.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг поддержал идею, высказанную своим бывшим советником Джоном Болтоном, о необходимости отмены закона, который ограничивает право президента начинать войну.
Трамп процитировал на своей странице в Twitter публикацию Болтона и сопроводил ее словами "Грамотный анализ, полностью согласен!"
В публикации бывший советник по национальной безопасности написал: "Резолюция о военных полномочиях от 1973 года является неконституционной. Это отражает фундаментальное непонимание того, как Конституция распределяет полномочия в области иностранных дел между президентом и конгрессом. Резолюция должна быть отменена".
Запись Трампа появилась во время голосования в палате представителей по резолюции, которая запрещает президенту вести боевые действия с Ираном. Документ не будет иметь силу закона и таким образом не обязателен к исполнению главой государства.
В США с 1973 года действует закон о военных полномочиях, согласно которому президент обязан уведомлять конгресс в течение 48 часов с момента начала военных действий. Вооруженным силам также запрещено находиться за рубежом более чем 60 дней с последующим 30-дневным периодом вывода - если конгресс не разрешил использование военной силы или если Соединенные Штаты не объявили войну. Конгресс не раз с неодобрением высказывался о прошлых президентах, которые, по его мнению, нарушали этот закон, но не принимал против них каких-либо мер.
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