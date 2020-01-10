В Ливане заявили, что их экономика нуждается в международной помощи

БЕЙРУТ, 10 янв - РИА Новости. Ливанская экономика нуждается в помощи стран-участниц конференции "Кедр" или дружественных государств для стабилизации экономического и финансового сектора, заявил глава центрального банка страны Рияд Саламе в интервью ливанскому телеканалу MTV

Международная конференция в поддержку экономики Ливана "Кедр" прошла в Париже в апреле 2018 года. Страны-участницы приняли решение предоставить республике несколько кредитов под низкие проценты. Всего Ливан должен был получить почти 12 миллиардов долларов на протяжении нескольких лет, включая 4 миллиарда от Всемирного банка сроком на пять лет.

"Ливан нуждается в поддержке извне от стран, которые участвовали в "Кедре", или дружественных Ливану стран, таких как арабские страны. На сегодняшнем этапе мы сохраняем фундамент, чтобы не допустить его краха, но в данный момент нуждаемся в помощи извне", - сказал Саламе.

По словам главы центробанка, Катар с сочувствием относится к положению в Ливане и хочет оказать помощь. "Однако взаимодействие между государствами не в моей компетенции", - добавил он.

Саламе отметил, что центральный банк делает все возможное для соблюдения интересов ливанских граждан, "однако работа по продолжению финансирования Ливана - непростая задача".

По словам главного ливанского банкира, уровень доверия к банковскому сектору в стране еще сохраняется и есть надежда его возродить при условии политической стабильности.

Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент Ливана Мишель Аун еще в начале октября заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены финансовые переводы на зарубежные счета, ограничена выдача долларов до 1 тысячи со счета в неделю, а также повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету, требуя наличные. При этом курс фунта к доллару впервые за 30 лет начал меняться на черном рынке около двух месяцев назад и достиг на сегодняшний день отметки в 2400 фунтов за доллар, в то время как центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.