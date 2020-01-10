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Сейсмологи зафиксировали десятки землетрясений на севере Камчатки
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РИА Новости

Сейсмологи зафиксировали десятки землетрясений на севере Камчатки

01:33 10.01.2020
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 янв – РИА Новости. Десятки землетрясений зафиксировали сейсмологи на Камчатке после сильного сейсмического события, произошедшего на севере региона, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале ФГБУН Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН".
Ранее краевой главк МЧС сообщал, что вечером в четверг на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,9. Его эпицентр находился на территории Олюторского района в 260 километрах северо-западнее села Каменское Пенжинского района. Жители этих районов ощутили подземные толчки силой 1-2 балла.
"Рой землетрясений фиксируется на севере Камчатки с вечера четверга. Происходят они на территории Олюторского района. Магнитуда наиболее сильных из них составила от 4,1 до 5,9", - сказал представитель службы.
По данным краевого главка МЧС, землетрясения на территории Камчатского края не ощущались. Жертв и разрушений нет.
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