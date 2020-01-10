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Lufthansa после заявлений Трюдо вернула вылетевший в Тегеран самолет
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РИА Новости

Lufthansa после заявлений Трюдо вернула вылетевший в Тегеран самолет

01:30 10.01.2020
3238
© Flickr / BriYYZСамолет Lufthansa
Самолет Lufthansa
© Flickr / BriYYZ
Самолет Lufthansa. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Немецкая авиакомпания Lufthansa вернула самолет, следовавший рейсом из Франкфурта-на-Майне в Тегеран, после часа полета.
Отзыв рейса последовал после заявления премьер-министр Канады Джастина Трюдо, сообщившего со ссылкой на разведданые из нескольких источников, что украинский Boeing 737-800, потерпевший крушение под Тегераном, был сбит иранской ракетой.
Представитель Lufthansa заявил агентству Франс Пресс, что лайнер Airbus A330, вылетевший вечером в четверг, был возвращен "исключительно по причинам предосторожности". Он отметил, что компания проводит оценку "ситуации с точки зрения безопасности в воздушном пространстве вокруг аэропорта Тегерана".
Рейсы Lufthansa в Тегеран, запланированные на пятницу, также отменены.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
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Крушение украинского самолета в ИранеДжастин ТрюдоГерманияКанадаТегеран (город)LufthansaИранВ мире
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