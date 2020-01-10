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Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
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РИА Новости

Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером

01:27 10.01.2020 (обновлено: 11:19 10.01.2020)
74127
© AP Photo / Invision/ Chris PizzelloАктриса Шэрон Стоун
Актриса Шэрон Стоун
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
Актриса Шэрон Стоун. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.
"Я считаю, что Путин по-своему сильный лидер своей страны", — сказала она, назвав Путина и Трампа "очень разными".
Президент России, управляя страной, руководствуется ее важнейшими интересами, отметила Стоун. Трамп же, по ее мнению, является "хвастуном", который не уважает свой пост.
При этом актриса выразила сомнение в том, что американского лидера переизберут в этом году.
Владимир Путин на военных учениях в Крыму
Вчера, 14:41
Путин понаблюдал за ходом учений в Черном море
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Обсудить 38
Шэрон СтоунДональд ТрампВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
РИА ... вы знаете есть такой классный сервис, масса звезд за деньги могут на говорить любой текст, называется cameo ... вы можете улетный промо материал сделать для ВВП! Там есть Cнуп Доги Дог... он может ВВП с трампом сравнить)
10 января, 01:38
PZPetr Zhukoff
4012002136
А ещё есть класс вечно ноющих и всё пропальщиков! Такого представителя в зеркале увидишь! Вспомни 90-е и сравни сейчас. Если и это для тебя не довод, то спорить не буду. Живи как знаешь.
10 января, 03:12
Мда Мда
141100037
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