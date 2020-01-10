Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.
"Я считаю, что Путин по-своему сильный лидер своей страны", — сказала она, назвав Путина и Трампа "очень разными".
Президент России, управляя страной, руководствуется ее важнейшими интересами, отметила Стоун. Трамп же, по ее мнению, является "хвастуном", который не уважает свой пост.
При этом актриса выразила сомнение в том, что американского лидера переизберут в этом году.
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