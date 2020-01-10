Мексика предоставила убежище семи оппозиционерам из Эквадора

МЕХИКО, 10 янв - РИА Новости. Правительство Правительство Мексики сообщило о предоставлении убежища семи членам движения экс-президента Эквадора Рафаэля Корреа за Гражданскую революцию, которые попросили его в мексиканском посольстве в Кито после жестоких протестов в стране в октябре 2019 года.

"Правительство Мексики через министерство иностранных дел сообщает, что в соответствии с традициями дипломатии и политикой международной защиты оно предоставило политическое убежище семи гражданам Эквадора", - говорится в заявлении МИД.

Согласно тексту, МИД Эквадора предоставил разрешения на безопасный выезд и гарантии для того, чтобы граждане покинули страну в четверг, 9 января.

В октябре МИД Мексики предоставил защиту на территории посольства в Кито чиновникам и депутатам, поддерживающим экс-президента Корреа и выразил надежду на мирный демократический выход Эквадора из кризиса.

По заявлениям оппозиционеров Эквадора, несколько десятков членов движения за Гражданскую революцию экс-президента Корреа подверглись преследованиям со стороны государственных структур. Президент Морено заявлял, что экс-президент Корреа, префект Пабон и бывший министр иностранных дел Рикардо Патиньо стоят за попыткой государственного переворота.