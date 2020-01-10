Мексика предоставила убежище семи оппозиционерам из Эквадора

"Правительство Мексики через министерство иностранных дел сообщает, что в соответствии с традициями дипломатии и политикой международной защиты оно предоставило политическое убежище семи гражданам Эквадора", - говорится в заявлении МИД.
Согласно тексту, МИД Эквадора предоставил разрешения на безопасный выезд и гарантии для того, чтобы граждане покинули страну в четверг, 9 января.
В октябре МИД Мексики предоставил защиту на территории посольства в Кито чиновникам и депутатам, поддерживающим экс-президента Корреа и выразил надежду на мирный демократический выход Эквадора из кризиса.
По заявлениям оппозиционеров Эквадора, несколько десятков членов движения за Гражданскую революцию экс-президента Корреа подверглись преследованиям со стороны государственных структур. Президент Морено заявлял, что экс-президент Корреа, префект Пабон и бывший министр иностранных дел Рикардо Патиньо стоят за попыткой государственного переворота.
Протесты в Эквадоре продолжались с начала октября. Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы. Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских. Президент Эквадора объявлял режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль.
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