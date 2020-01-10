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2020-01-10T00:59+0300
https://ria.ru/20200110/1563238670.html
США одобрили продажу Сингапуру 12 истребителей F-35B
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РИА Новости

США одобрили продажу Сингапуру 12 истребителей F-35B

00:59 10.01.2020
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CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Lockheed-Martin F-35A Lightning IIИстребитель F-35
Истребитель F-35
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Lockheed-Martin F-35A Lightning II
Истребитель F-35. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Сингапуру 12 новейших истребителей F-35B производства компании Lockheed Martin и сопутствующего оборудования на общую сумму 2,75 миллиарда долларов, сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.
"Эта предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов. Сингапур является стратегическим другом и крупным партнером по сотрудничеству в области безопасности, а также важной силой для обеспечения политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе… Предлагаемая продажа этого самолета и поддержка не изменят основного военного баланса в регионе", - говорится в сообщении.
Сроки и условия поставки в сообщении не указываются, поскольку контракт с Сингапуром еще не заключен, а решение госдепартамента лишь предоставляет такую возможность.
Указывается, что F-35B – это самолеты укороченного взлета и вертикальной посадки. Эта модификация была разработана для Корпуса морской пехоты США. Самолеты могут базироваться на авианосцах.
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Министерство обороны СШАF-35Сингапур (страна)СШАВ мире
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