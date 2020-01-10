США одобрили продажу Сингапуру 12 истребителей F-35B

"Эта предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов. Сингапур является стратегическим другом и крупным партнером по сотрудничеству в области безопасности, а также важной силой для обеспечения политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе… Предлагаемая продажа этого самолета и поддержка не изменят основного военного баланса в регионе", - говорится в сообщении.