ИКАО получила предварительный отчет от Ирана о крушении Boeing

"В соответствии с положениями Приложения 13 Чикагской конвенции "Расследование авиационных происшествий и инцидентов" Международная организация гражданской авиации получила от Исламской Республики Иран официальное уведомление и предварительный отчет о происшествии, касающиеся крушения рейса PS752 авиакомпании Ukraine International Airlines рядом с Тегераном", - отмечается в документе.

В ИКАО не привели никаких дополнительных данных, касающихся катастрофы, но призвали "не прибегать к спекуляциям относительно возможных причин этого происшествия, пока не будет обеспечена возможность завершить расследование" и не будут подтверждены его официальные результаты.