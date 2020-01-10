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ИКАО получила предварительный отчет от Ирана о крушении Boeing
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РИА Новости

ИКАО получила предварительный отчет от Ирана о крушении Boeing

00:56 10.01.2020
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) получила от Ирана  официальное уведомление и предварительный отчет о крушении рейса PS752 авиакомпании Ukraine International Airlines рядом с Тегераном, говорится в заявлении ИКАО, распространенном в четверг поздно вечером.
"В соответствии с положениями Приложения 13 Чикагской конвенции "Расследование авиационных происшествий и инцидентов" Международная организация гражданской авиации получила от Исламской Республики Иран официальное уведомление и предварительный отчет о происшествии, касающиеся крушения рейса PS752 авиакомпании Ukraine International Airlines рядом с Тегераном", - отмечается в документе.
В ИКАО не привели никаких дополнительных данных, касающихся катастрофы, но призвали "не прибегать к спекуляциям относительно возможных причин этого происшествия, пока не будет обеспечена возможность завершить расследование" и не будут подтверждены его официальные результаты.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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