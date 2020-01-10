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Иран призвал США отказаться от подачи ложных данных о крушении Boeing
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РИА Новости

Иран призвал США отказаться от подачи ложных данных о крушении Boeing

00:52 10.01.2020 (обновлено: 01:15 10.01.2020)
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Иран приветствует участие в расследовании крушения украинского Boeing представителей стран, граждане которых погибли в катастрофе, говорится в заявлении официального представителя правительства страны Али Рабии.
"Мы приветствуем участие в расследовании других стран, чьи граждане в ходе этого трагического события погибли", - говорится в заявлении Рабии, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства.
В заявлении говорится, что, согласно международным правилам, в расследовании катастрофы могут принять участие "организация гражданской авиации страны, где произошла авария (Иран), организация гражданской авиации страны, выдавшей сертификат летной годности (Украина), владелец самолета (Украина), производитель самолета (Boeing), и производитель авиационных двигателей (Франция)".
Представитель правительства также отметил, что, в соответствии с распоряжением президента Ирана Хасана Роухани, результаты технических и экспертных проверок должны регулярно и быстро предоставляться общественности.
Рабии также посоветовал США отказаться от подачи ложной информации относительно трагедии.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. В среду вечером самолет минобороны Украины с экспертами вылетел в Иран.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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