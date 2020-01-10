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2020-01-10T00:53+0300
https://ria.ru/20200110/1563238525.html
NYT опубликовала видео возможного поражения ракетой Boeing в Иране
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РИА Новости

NYT опубликовала видео возможного поражения ракетой Boeing в Иране

00:48 10.01.2020 (обновлено: 00:53 10.01.2020)
14777
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Газета New York Times опубликовала видео, на котором, как утверждается, зафиксирован момент попадания ракеты в украинский Boeing 737-800, потерпевший крушение под Тегераном.
Ранее телеканал СВС сообщал, что Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, подтверждающую версию, что причиной крушения Boeing стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса. Позднее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава владеет "разведдаными из нескольких источников, которые указывают, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух".
На длящемся 19 секунд ролике видны наземные постройки и ночное небо, которое в какой-то момент озаряет вспышка. В сопроводительном тексте издания говорится, что эта видеозапись "верифицирована".
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
00:29
В Иране прокомментировали заявление Трюдо о поражении Boeing ракетой
20157512557
Обсудить 22
Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800The Boeing CompanyТегеран (город)ИранУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Это и понятно, почему так нужно сейчас этим ковбоям без лошадей поднимать шумиху, выдумывать и обвинять Иран. Всё просто. Надо создать информационную завесу от политического преступления, совершённого Америкой убийством генерала, снять с себя праведный гнев огромного числа людей в мире. А сделать так они решили именно в тот момент, когда лажанулись в Иране. Очень вероятно, что сами это и подстроили, сбив самолёт.
10 января, 01:22
KFKvadro Fart
16103504
Поверим как пробирке )
10 января, 01:00
Vozač Spremnika
98120005
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