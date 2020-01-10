NYT опубликовала видео возможного поражения ракетой Boeing в Иране

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Газета New York Times Газета New York Times опубликовала видео , на котором, как утверждается, зафиксирован момент попадания ракеты в украинский Boeing 737-800, потерпевший крушение под Тегераном.

Ранее телеканал СВС сообщал, что Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, подтверждающую версию, что причиной крушения Boeing стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса. Позднее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава владеет "разведдаными из нескольких источников, которые указывают, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух".

На длящемся 19 секунд ролике видны наземные постройки и ночное небо, которое в какой-то момент озаряет вспышка. В сопроводительном тексте издания говорится, что эта видеозапись "верифицирована".