NYT опубликовала видео возможного поражения ракетой Boeing в Иране

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Газета New York Times опубликовала видео, на котором, как утверждается, зафиксирован момент попадания ракеты в украинский Boeing 737-800, потерпевший крушение под Тегераном.
Ранее телеканал СВС сообщал, что Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, подтверждающую версию, что причиной крушения Boeing стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса. Позднее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава владеет "разведдаными из нескольких источников, которые указывают, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух".
На длящемся 19 секунд ролике видны наземные постройки и ночное небо, которое в какой-то момент озаряет вспышка. В сопроводительном тексте издания говорится, что эта видеозапись "верифицирована".
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.