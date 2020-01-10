В Нигере 25 военных погибли при атаке на военный пост

По данным силового ведомства, неизвестные прибыли на базу на мотоциклах и машинах, после чего открыли огонь. Военные при поддержке ВВС Нигера и "партнеров" нанесли ответные удары и обратили противника в бегство. После чего военные начали "зачистку" местности от боевиков.