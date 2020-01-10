В Нигере 25 военных погибли при атаке на военный пост

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Двадцать пять военных погибли в результате атаки на военный пост в деревне Шинегодар (Chinégodar) на западе Нигера, более 60 террористов были нейтрализованы, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление минобороны страны.
По данным силового ведомства, неизвестные прибыли на базу на мотоциклах и машинах, после чего открыли огонь. Военные при поддержке ВВС Нигера и "партнеров" нанесли ответные удары и обратили противника в бегство. После чего военные начали "зачистку" местности от боевиков.
"В четверг, в районе 13.00 передовой военный пост в Шинегодаре отразил атаку террористических элементов. Такова предварительная оценка: с нашей стороны погибли 25 человек и шестеро получили ранения. 63 человека со стороны противника были нейтрализованы", - заявил представитель минобороны страны Сулейман Газоби.
Агентство Рейтер отмечает, что в ведомстве не указали, кто совершил атаку. Однако нападение произошло на фоне того, что исламистские группировки, связанные с международной террористической организацией "Аль-Каида"* и радикальной исламистской группировкой "Боко Харам", развернули кампанию против армии Нигера на западных рубежах страны.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам", также известная как "Западноафриканская провинция исламского государства"*. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
*Террористические организации, запрещенные в России.