ЛДПР хочет освободить инвалидов от оплаты проезда по платным дорогам

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Депутаты фракции Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается освободить инвалидов от оплаты проезда по платным автодорогам, если на их автомобиле установлен соответствующий опознавательный знак, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы - главы комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

Изменения вносятся в статью 41 федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Как отмечается в пояснительной записке к документу, по действующему законодательству от уплаты за проезд по платным магистралям освобождается транспорт общего пользования, машины пожарной охраны, полиции, медиков, аварийно-спасательных служб, транспорт для организации почтовой связи. Вместе с тем, несмотря на активное развитие в стране системы платных дорог, льготный проезд по платным дорогам для такой социально незащищенной группы граждан, как инвалиды, до настоящего времени не предусмотрен.

"Настоящий законопроект предусматривает внесение изменений... которые направлены на предоставление возможности бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам и платным участкам автомобильных дорог транспортным средствам, управляемым инвалидами, и транспортным средствам, перевозящим инвалидов и (или) детей-инвалидов, если на указанных транспортных средствах установлен опознавательный знак "Инвалид" и информация об этих транспортных средствах внесена в федеральный реестр инвалидов", - говорится в пояснительной записке.