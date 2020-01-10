Как шпиц стал лайкой: в России утвердили новую породу собак

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Карельскую лайку официально признали отдельной породой собак, сообщает пресс-служба главы Республики Карелия. Такое решение в Москве приняли на заседании специальной комиссии Российской кинологической федерации, где также был утвержден стандарт породы. До этого по международным стандартам эту породу именовали финским шпицем.
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Как уточняют кинологи, карельская лайка и финский шпиц — две разные породы собак, хотя они очень похожи и зачастую различить их может только специалист.
К отличительным особенностям лайки относится то, что это охотничья порода, в то время как шпиц — более декоративная собака. Также характерными для карельской лайки являются ярко-рыжий окрас шерсти, высокая физическая активность и выносливость.