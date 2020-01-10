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Культура
2020-01-10T03:25+0300
https://ria.ru/20200110/1563232863.html
Evanescence представили мрачный клип о разрыве отношений
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РИА Новости

Evanescence представили мрачный клип о разрыве отношений

03:11 10.01.2020 (обновлено: 03:25 10.01.2020)
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Американская группа Evanescence опубликовала на YouTube клип на кавер песни The Chain (1977 год) британских рокеров Fleetwood Mac.
Музыканты исполняют композицию, в которой рассказывается о разрыве отношений между возлюбленными.
Они находятся в мрачной комнате, залитой красным светом и дымом. В видео также показывают кадры из видеоигры Gears of War 5, для которой и был записан кавер (его представили в ноябре прошлого года. — Прим.ред.)
"Для меня кавер должен действительно отличаться от оригинала. Должна быть новая мысль, новая идея, новая перспектива. В противном случае я бы предпочла просто послушать оригинал. Поэтому для меня кавер-идея обычно возникает из-за любви к песне и желания услышать ее по-другому", — ранее рассказывала солистка Evanescence Эми Ли.
The Chain стала первой новой песней рокеров за последние восемь лет, а также дала представление о том, как будет звучать их будущий альбом, выход которого запланирован на этот год.
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