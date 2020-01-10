Evanescence представили мрачный клип о разрыве отношений

Музыканты исполняют композицию, в которой рассказывается о разрыве отношений между возлюбленными.

Они находятся в мрачной комнате, залитой красным светом и дымом. В видео также показывают кадры из видеоигры Gears of War 5, для которой и был записан кавер (его представили в ноябре прошлого года. — Прим.ред.)