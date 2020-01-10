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Культура
2020-01-10T06:14+0300
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Брэд Питт рассказал, будет ли играть в "Четырнадцати друзьях Оушена"
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РИА Новости

Брэд Питт рассказал, будет ли играть в "Четырнадцати друзьях Оушена"

06:14 10.01.2020
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© Sony Pictures Entertainment (2019)Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"
Кадр из фильма Однажды в Голливуде
© Sony Pictures Entertainment (2019)
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Брэд Питт заявил, что не будет сниматься в продолжении "Одиннадцати друзей Оушена", выступая на церемонии вручения наград Национального совета кинокритиков США, сообщает Independent.
"Мои цели в жизни сейчас очень простые. Быть счастливым, здоровым и стараться не оказываться в такой финансовой ситуации, когда мне придется сниматься в "Четырнадцати друзьях Оушена", - пошутил актер.
Он получил премию Национального совета кинокритиков за роль второго плана в фильме "Однажды в Голливуде…", в котором сыграл дублера главного героя.
Брэд Питт снимался в "Одиннадцати друзьях Оушена" (2001) и двух его сиквелах у режиссера Стивена Соденберга.
Последнее время актер стал более избирательно подходить к выбору ролей и больше времени уделять продюсерским проектам.
Кадр из фильма Однажды в Голливуде
6 января, 06:36Культура
Брэд Питт получил "Золотой глобус" за роль второго плана
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КультураКино и сериалыНовости культурыБрэд Питт (Уильям Бредли)
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